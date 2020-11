W historii seriali nie ma chyba bardziej niespotykanego tytułu niż "Miasteczko Twin Peaks". Mark Frost i David Lynch stworzyli produkcję, która fascynuje tysiące widzów do dnia dzisiejszego. Wygląda na to, że niebawem reżyser zajmie się pracą nad nowym serialem, tym razem dla platformy Netflix.

David Lynch zrobi nowy serial Netfliksa?

"Twin Peaks" już za nami. Po latach powstała kontynuacja kultowego dzieła z 1990 roku, która miała je domykać. Chociaż nowe odcinki były chwalone przez krytyków, nie zdobyły takiego uznania jak oryginał, a twórcy raczej nie zamierzają kontynuować historii, która ich zdaniem jest eksperymentalnym filmem zamkniętym w 18 godzinach.

Nie zmienia to jednak faktu, że David Lynch to bardzo kreatywna osobistość w świecie Hollywood. Podczas pandemii koronawirusa stworzył kilka krótkometrażówek i otworzył swój kanał na YouTube, na którym zamieszcza nagrania o specyficznym charakterze. Wszystko wskazuje na to, że niedługo wróci na plan, tym razem odpowiadając za nowy serial Netfliksa. Filmowiec ma już w swojej karierze współpracę z platformą streamingową. W 2020 roku trafił na nią krótkometrażowy film z 2017 roku pod tytułem "Co zrobił Jack?".

Jak podaje The A.V. Club, udało się dotrzeć do planów Netfliksa dotyczących powstawania kolejnych oryginalnych produkcji. Wśród nich znalazło się niezatytułowane przedsięwzięcie, do którego jest przypisany Lynch. Zdjęcia do nowego serialu mają ruszyć w maju 2021 roku. Na razie nie wiadomo, czego będzie dotyczyć ta produkcja. Według plotek tytuł serialu to "Wisteria". Za przedsięwzięcie ma odpowiadać producentka Sabrina S. Sutherland, która ma na swoim koncie z Lynchem.

To nie pierwszy raz, kiedy łączono Lyncha z Netfliksem. W kwietniu 2020 roku twórca został poproszony o odniesienie się do podobnych plotek w rozmowie z The Hollywood Reporter. Reżyser postanowił odpowiedzieć wymijająco - ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył doniesieniom. Wykręcił się rozpoczętą wówczas pandemią COVID-19.

To plotka. Nawet jeśli byłaby prawdziwa, nic się teraz nie wydarzy.

Na razie więc trudno spekulować, czy doniesienia są prawdziwe i czy już za jakiś czas zobaczymy nową produkcję telewizyjną od Davida Lyncha.

Seriale Davida Lyncha

Poza "Miasteczkiem Twin Peaks" i jego kontynuacją Lynch pracował przy kilku serialach i miniserialach. Żaden nie odniósł jednak spektakularnego sukcesu. Scenariusz jednego z jego najsłynniejszych filmów - "Mulholland Drive" powstał początkowo z myślą o telewizji. Pomysł nie spotkał się jednak z zainteresowaniem stacji ABC, więc Lynch stworzył produkcję kinową. Reżyser dobrze czuje się w krótkich formach, ponieważ stworzył bardzo wiele filmów krótkometrażowych. Czy dzięki Netfliksowi będzie miał możliwość stworzenia nowego serialu? Przekonamy się wkrótce.