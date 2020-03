Netflix i twórczyni serialu "Jak nas widzą" oskarżeni o zniesławienie. Co wiemy o sprawie?

Jak donosi The Hollywood Reporter, Linda Fairstein złożyła pozew o zniesławienie uderzający w Netfliksa i reżyserkę Avę DuVernay. Sprawa dotyczy głośnego serialu "Jak nas widzą", w którym jej osoba miała zostać przedstawiona w silnie negatywnym świetle.

"Jak nas widzą" to jeden z najlepszych seriali 2019 roku, który w chwili debiutu odbił się szerokim echem. Ava DuVernay opowiada w nim autentyczną historię "Piątki z Central Parku" - czarnoskórych chłopców, którzy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zostali skazani za gwałt, którego nie popełnili. W trakcie seansu byliśmy świadkami ich 25-letniej batalii z nowojorskim wymiarem sprawiedliwości, która zakończyła się w 2014 roku gigantycznym odszkodowaniem.

Nowojorska prokurator, Linda Fairstein, twierdzi, że jej osoba została błędnie przedstawiona w serialu. Co więcej, podniosła, że choć stała wówczas na czele prokuratury na Manhattanie, to nie ona była bezpośrednim oskarżycielem "Piątki z Central Parku". W związku z tym, wniosła w środę do sądu pozew o zniesławienie, oskarżając nie tylko reżyserkę filmu, ale i platformę Netflix. W treści pozwu czytamy:

" "Jak nas widzą" obrazuje osobę Pani Fairstein w sposób fałszywy i oszczerczy w niemalże każdej scenie, w której pojawia się jej postać grana w serialu przez Felicity Huffman. Wizerunek Pani Fairstein w serialu nie może być usprawiedliwiony korzystaniem z licencji artystycznej czy nadawaniem historii dramatyzmu. W produkcji, którą pozwani wprowadzili na rynek i promowali jako autentyczną historię, przedstawiają Panią Fairstein - używając jej prawdziwego nazwiska - jako rasistowskiego, nieetycznego złoczyńcę, który jest zdeterminowany, by za wszelką cenę wsadzić do więzienia niewinne kolorowe dzieci. "

Pełną treść pozwu znajdziecie tutaj. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy platforma Netflix mierzy się z oskarżeniami związanymi z serialem "Jak nas widzą". W październiku 2019 roku do sądu wpłynął pozew złożony przez firmę zajmującą się szkoleniem policjantów w technikach przesłuchań.

