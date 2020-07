Netflix kasuje "Chilling Adventures of Sabrina". Czy to definitywny koniec popularnego serialu?

Smutne wieści dla wszystkich fanów serialu "Chilling Adventures of Sabrina". Netflix zapowiedział, że czwarty sezon produkcji będzie jednocześnie finałowym sezonem. Kiedy ostatnie odcinki historii o nastoletniej czarownicy trafią na platformę?

"Chilling Adventures of Sabrina" - koniec serialu Netflix

W 2018 roku zadebiutowała nowa odsłona przygód bohaterki dobrze znanej starszemu pokoleniu z sitcomu dla młodzieży z lat 90. "Sabrina, nastoletnia czarownica". Propozycja Netfliksa z Kiernan Shipką w roli głównej jest nieco mroczniejsza i zarazem wierniejsza komiksowemu oryginałowi z Archie Comics.

Niebawem zadebiutuje czwarty sezon "Chilling Adventures of Sabrina", ale będzie jednocześnie finałem serialu. 9 lipca 2020 roku platforma Netflix zaprezentowała opis fabuły nowych odcinków i pierwsze zdjęcia z produkcji, ogłaszając anulację serialu. Nie podano żadnych przyczyn tego stanu rzeczy. Nie wiadomo więc czy na wpływ o decyzji były niezadowalające wyniki finansowe, czy może najzwyczajniej w świecie wizja artystyczna twórców.

Biorąc pod uwagę, że "Chilling Adventures of Sabrina" to serial bardzo popularny i dobrze przyjęty przez krytyków oraz widzów, trzeba założyć, że zakończenie przygód młodej czarownicy planowano już od dawna. Według przedstawicieli Netfliksa produkcja to po prostu większa całość składająca się z 36 odcinków, podzielonych na cztery części.

Na pocieszenie dla fanów Sabriny, Netflix zaprezentował nowe zdjęcia z nadchodzącego sezonu. Twórcy podzielili się również oficjalnym opisem fabuły ostatnich odcinków serialu.

Jak prezentuje się fabularna zapowiedź ostatniego sezonu "Chilling Adventuresof Sabrina"?

" Na przestrzeni ośmiu odcinków czwartej części w Greendale pojawią się The Eldritch Terrors. Sabat będzie musiał walczyć z przerażającymi zagrożeniami takimi jak The Weird, The Returned czy The Darkness. Wszystkie prowadzić będą do... Pustki, która jest końcem wszystkich rzeczy. Kiedy czarownice będą na wojnie, Nick z pomocą The Fright Club zaczynie powoli wracać do serca Sabriny, ale czy nie będzie za późno na miłość? "

Roberto Aguirre-Sacasa - showrunner serialu oraz jeden z szefów wykonawczych Archie Comics w jednej osobie, skomentował zakończenie serialu.

" Praca nad "Chilling Adventures of Sabrina" od pierwszego dnia była niesamowitym zaszczytem. Obsada, zaczynając od Kiernan w roli ulubionej nastoletniej czarownicy dawała niesamowitą radość. Ciężko znaleźć mi słowa, by podziękować ekipie, scenarzystom, montażystom, asystentom i każdemu, kto przelał wiele miłości w to mroczne marzenie o serialu. Jestem również wdzięczny naszym partnerom - Netfliksowi, Warner Bros., Berlanti Television i Archie Comics za pozwolenie nam opowiedzenia historii na naszych warunkach. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy obejrzą część czwartą. "

Do końca opowieści o Sabrinie zostało osiem odcinków, które będą składać się na czwarty sezon serialu. Finał produkcji zadebiutuje pod koniec roku 2020. Na razie nie zdradzono daty premiery, ale prawdopodobnie odbędzie się ona jesienią.

