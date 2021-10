Netflix może mieć problemy z powodu "Squid Game". Powód jest kuriozalny

Niedawno na Netflix pojawił się serial "Squid Game", którego popularność absolutnie zaskoczyła chyba wszystkich - nawet twórców produkcji. Jednak może mieć to niebezpieczne konsekwencje dla platformy...

Netflix może mieć problemy z powodu Squid Game?

456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno - wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?

Tak brzmi oficjalne streszczenie nowego fenomenu Netflix w postaci serialu "Squid Game", który nawet według szefa platformy "może się stać najpopularniejszym programem w historii naszego serwisu". Niestety, twórcy muszą się jeszcze chwilę wstrzymać z otwieraniem szampanów, ponieważ Netflix może mieć problemy związane z popularnością produkcji.

Wszystko dlatego, że popularna platforma streamingowa została pozwana przez dostawcę internetu z Korei Południowej. SK Broadband, bo tak nazywa się ta firma, uważa, że Netflix powinien ponieść koszty... zwiększonego zużycia danych. Według nich, popularność "Squid Game" znacznie zwiększyła koszty, które ponosi dostawca internetu.

Jak donosi agencja prasowa Reuters, SK Broadband stwierdził, że gigant streamingowy powinien zapłacić dostawcom internetu za nadwyżki przesłanych danych, które są spowodowane przez ich serwis. Z pozwu wynika, że ilość danych od 2018 roku wzrósł dwudziestoczterokrotnie i we wrześniu 2021 roku wynosił aż 1,2 biliona bitów na sekundę.

Według SK Broadband, główną przyczyną wrześniowego wyniku jest właśnie niesamowita popularność "Squid Game" w Korei Południowej. Południowokoreański dostawca internetu zdradził, że za sam 2020 rok oczekuje od Netfliksa zapłaty 27,2 miliardów wonów.

Biorąc pod uwagę, że inni giganci pokroju Facebooka, Apple, czy Amazona faktycznie płacą tego rodzaju "daninę" za nadwyżkę danych, to istnieje ogromna możliwość, że SK Broadband wygra pozew - oczywiście jeżeli ten w ogóle pójdzie do przodu. Reuters podaje bowiem, że Netflix już teraz szuka możliwości na rozwiązanie sprawy polubownie i chce znaleźć sposób, który nie wpłynie negatywnie na użytkowników (czyt. nie zmusi ich do podniesienia cen w Korei Południowej).