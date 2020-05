Netflix - nowości na czerwiec 2020. Jakie produkcje zawitają na platformie?

Czerwiec 2020 roku to na Netfliksie przede wszystkim powrót znanych produkcji i premiera nowego polskiego serialu. Poniżej znajdziecie pełną, chronologiczną listę tytułów, które w przyszłym miesiącu zawitają w bibliotece platformy.

Netflix - nowości na czerwiec 2020

Jeśli chodzi o seriale, to zdecydowanie najgorętszym tytułem będzie "W głębi lasu" - nowy polski serial platformy Netflix, będący adaptacją powieści Harlana Cobena. Szczegóły produkcji opisaliśmy wam w oddzielnym artykule. Już w ciągu najbliższych tygodni z nowymi sezonami powrócą takie hity jak "Dark" i "The Order". Nie obejdzie się też bez pożegnań - w czerwcu ukażą się finałowe sezony "Pełniejszej chaty", "13 powodów" oraz "The 100".

Na polu filmowym również czeka nas wiele interesujących nowości. Debiut zaliczy doprawdy ciekawa produkcja "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" z Willem Ferrellem i Rachel McAdams w rolach głównych, a także "Pięciu braci" o czterech weteranach wojny w Wietnamie, którzy wyruszają na poszukiwania szczątków swojego dowódcy. Oprócz tego nie zabraknie też produkcji licencjonowanych. A cóż to będą za filmy! Czekają nas seanse m.in. "Zimnej Wojny" Pawła Pawlikowskiego, "Marsjanie atakują!" Tima Burtona, "Venoma" i "Narodzin gwiazdy" z Bradleyem Cooperem i Lady Gagą w rolach głównych.

Pełna lista nowości Netflix na maj 2020 prezentuje się następująco:

1 czerwca 2020

Midnight Dinner

Midnight Dinner 2

Dlaczego jesteśmy kreatywni?

Synalek

Daddy Cool

Złodziejaszki

Miś Goldy

Dziewiąte wrota

Pozwany

Step up – Taniec zmysłów

Get a Job

Weselne przeznaczenie

Ich dwóch i Paryż

Poszukiwanie zaginionej Arki

Transformers

Stary, kocham cię

Skok przez mitłę

S.W.A.T.: Miasto w ogniu

Podejrzani

Ostatni Władca Wiatru

Dzień Dobry TV

Gliniarz z Beverly Hills

Gliniarz z Beverly Hills II

Grease

W rytmie hip-hopu

Zapłata

Naga Broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

44 koty

Żony Beverly Hills

Żony Atlanty

Gospodynie z klasą. Nowy Jork

Z kamerą u Kardashianów

Cocomelon

Pod pokładem

Igrzyska tytanów

Top Chef

Boku no Hero Akademia

Słodki listopad

Supergirl

Miss Agent 2: uzbrojona i urocza

Oszukać przeznaczenie 5

Marsjanie atakują!

Żony medycyny

Oszukana

Arnold

My Shy Boss

Dear My Friends

Revolutionary Love

Little Baby Bum: Przyjaciele z rymowanek

José José: Książę piosenki

2 czerwca 2020

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Zimna wojna

Venom

Pełniejsza chata: Odcinki finałowe

Tru: Tęczowy ratunek

3 czerwca 2020

Mistrzowie dyktand

4 czerwca 2020

The 100 sezon 7

Hospital Playlist: Sezon 1

Czy mnie słyszysz?

BAKI: Saga Turnieju Stulecia

5 czerwca 2020

Trzynaście powodów: Sezon 4

Porady różowej brygady: Sezon 5

Ostatni skok w historii USA

6 czerwca 2020

Bliski mi wróg

7 czerwca 2020

Healer

10 czerwca 2020

My Mister

Reality Z

Szpital Lenox Hill

12 czerwca 2020

W głębi lasu

Da 5 Bloods: In conversation

Nie ma jak w rodzinie: Sezon 4

Pięć pierwszych randek: Sezon 2

Kroniki kryminalne: Poszukiwania

Choked: Money Talks

Whispers

Uzależnieni od życia

Nie daj się złamać

Nie daj się złamać II

Nie daj się złamać III

Magnetyzm żywiołów

Hotel Transylwania 3

Jo Koy: In His Elements

Kipo i Dziwozwierze: Sezon 2

Pokémon Journeys: The Series

13 czerwca 2020

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

The King: Eternal Monarch

Alexa i Katie: Część 4

14 czerwca 2020

Blood

Marcella: Sezon 3

15 czerwca 2020

Oh My Venus

Wira

Voltron: Legendarny obrońca

Wolność słowa

Get Rich or Die Tryin’: Historia 50 Centa

17 czerwca 2020

Profesor Iglesias: Część 2

Dark Web: Usuń znajomego

Ulepszenie

18 czerwca 2020

The Order: Sezon 2

Narodziny gwiazdy

Współczesna rodzina

Lola Igna

A Whisker Away

19 czerwca 2020

Poczujcie rytm

Zagubiona kula

Podróż w jedną stronę jutra

Podłoga to lawa

Wybory Paytona Hobarta: Sezon 2

Riddick

Straszny film 5

Sierpień w hrabstwie Osage

Silent Hill: Apokalipsa

Czarnobyl. Reaktor strachu

Niemowlęta: Część 2

Ojczyzna

Miasto Rymowanek

20 czerwca 2020

Operacja Overlord

Lista priorytetów

Kim jesteś: Szkoła 2005

22 czerwca 2020

Full House

23 czerwca 2020

Eric Andre: Legalize Everything

24 czerwca 2020

Niezłomny: Droga do odkupienia

Obłędne pyszności

Nikt nie wie, że tu jestem

Athlete A: Sport w cieniu skandalu

26 czerwca 2020

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

Kochaj i żyj

Szkoła marzeń

Szkoła marzeń 2

Nice Guy

Sporty świata

28 czerwca 2020

Helikopter w ogniu

29 czerwca 2020

Dobry lekarz

30 czerwca 2020