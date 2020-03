Netflix - nowości na kwiecień 2020. Jakie produkcje zawitają na platformie?

Netflix podzielił się z nami listą nadchodzących premier filmów i seriali. Co zadebiutuje na platformie w kwietniu 2020? Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę.

Netflix - nowości na kwiecień 2020

Kwiecień 2020 to na Netfliksie przede wszystkim powrót jednego z najsłynniejszych serialu platformy. Profesor i reszta ekipy "Domu z papieru" wrócą do nas z 4. sezonem. Będziemy mieć również okazję rzucić okiem za kulisy serialu, w poświęconym mu filmie dokumentalnym. Z kolejnymi sezonami powrócą również "After Life" i "El Dragón: Powrót wojownika". Debiut zaliczą między innymi zabawny serial naukowy "Absurdalna planeta" oraz nowa wersja nastoletniego romansu "Trzy metry nad niebem" na podstawie słynnej powieści Federico Moccii.

Na polu filmowym również nie będzie nudno. W kwietniu będziemy mieli szansę zobaczyć między innymi film akcji "Tyler Rake: Ocalenie" z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, rodzinną animację "Rodzeństwo Willoughby", kontynuację słynnego musicalu - "Mamma Mia! Here We Go Again!" i drugą odsłonę "Planety Singli".

Pełna lista premier na kwiecień 2020 roku prezentuje się następująco:

1 kwietnia

Nailed It!: Sezon 4

Sunderland aż po grób: Sezon 2

The Iliza Schlesinger Sketch Show

David Batra: Słoń w salonie

Duża dawka skandalu

3 kwietnia

Dom z papieru: Część 4

Dom z papieru: Globalne fenomen

Coffee i Kareem

Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej

Super Gwiazdka

6 kwietnia

Big Show i jego show

7 kwietnia

Terrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3

9 kwietnia

Hi Score Girl: Sezon 2

10 kwietnia

Brews Brothers

Tigertail

Pokochaj, poślub, powtórz

Szkolne życie

Turniej główny

Ekscentrycy w LA

14 kwietnia

Chris D’Elia: No Pain

15 kwietnia

Outer Banks

Projekt niewinności

16 kwietnia

Fary: Hexagone: Sezon 2

Fauda: Sezon 3

Mauricio Moirelles: Droga do chaosu

17 kwietnia

El Dragón: Powrót wojownika: Sezon 2

Betonowe złoto

Świadectwo kości

Ziemia i krew

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2

18 kwietnia

Hyena

19 kwietnia

Hi Bye, Mama

20 kwietnia

Gotowanie na marihuanie

The Mignight Gospel

21 kwietnia

Middleditch & Schwartz

22 kwietnia

Absurdalna planeta

Wygrać dzicz

Bagienna cisza 2

Plagi Breslau

Circus of Books

Rodzeństwo Willoughby

23 kwietnia

Dom kwiatów: Sezon 3

24 kwietnia

After Life: Sezon 2

Tyler Rake: Ocalenie

Yours Sincerely, Kanan Gil

Cześć, ninja!: Sezon 2

27 kwietnia

Jeszcze nigdy…

29 kwietnia

W kuchni z Nadiyą

Zajęcia pozalekcyjne

Trzy metry nad niebem

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown

30 kwietnia

The Victims' Game 3

The Forest of Love: Deep Cut 3

Zakochany bogacz

Groźne kłamstwa

DRIFTING DRAGONS

