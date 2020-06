Netflix - nowości na lipiec 2020. Jakie produkcje zawitają na platformie?

Lipiec 2020 roku to na Netfliksie przede wszystkim wyczekiwany powrót jednego z najpopularniejszych seriali platformy, a także premiera widowiska fantasy z iście gwiazdorską obsadą. Poniżej znajdziecie pełną, chronologiczną listę tytułów, które w przyszłym miesiącu zawitają w bibliotece platformy.

Netflix - nowości na lipiec 2020

Wśród nachodzących nowości Netfliksa znajdują się między innymi nowe sezony "The Umbrella Academy" i "Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)", a także debiut "Cursed" - serialu zapowiadanego jako gratka dla fanów "Wiedźmina" i "Gry o tron". Nie zabraknie również ciekawych filmów, jak choćby "The Old Guard" z Charlize Theron, czy klasyków kina licencji w postaci "Adwokata Diabła", "Powrotu do przyszłości" i wielu, wielu innych.

Pełna lista nowości Netflix na lipiec 2020 prezentuje się następująco:

1 lipca 2020

Karppi: Sezon 2

Powiedzmy sobie TAK

Pod słońcem Riccione

Niewyjaśnione tajemnice

Chico: Małpka złota rączka: Sezon 2

Sztuka zrywania

Green Zone

Footloose

Pitch Perfect

Jaś Fasola: Naciągany totalny kataklizm

Dosięgnąć kosmosu

American Pie: Wakacje

American Pie przedstawia: Księga Miłości

Robaczki z Zaginionej Dżungli

Monument

Powrót do przyszłości

Powrót do przyszłości III

Who is Anthony?

Kingdom: Sezon 1

Kingdom: Sezon 2

Kingdom: Sezon 3

Nagi człowiek

Poznaj mojego tatę

Poznaj moich rodziców

Złodziej tożsamości

Billy Elliot

40-letni prawiczek

Mickey Blue Eye

Dragon Nest: Wojownicy Świtu

12 prac Asteriksa

El Chema: Sezon 1

Kid-E-Cats: Sezon 2

Był sobie chłopiec

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mali żołnierze

Namaste London

Szybki jak błyskawica

Hellboy: Złota armia

RIDEO ON TIME: Sezon 1

Teen Titans Go!: Sezon 5

X: Past Is Present

Jestem Kalam

Wpadka

Całkiem zabawna historia

Igrzyska na kacu

Czarodziej Kazaam

Beethoven 2

Ali G

Do Meet Me Sometimes

Super zioło

Szczeniackie wojsko

Abby Hatcher: Sezon 1

Adwokat diabła

Noce w Rodanthe

Robin Hood

Safe House

Pitch Black

Nienarodzony

Gladiator

Pokémon Seria: Słońce i Księzyc: Ultra Legendy

Traffik

To nie jest kraj dla starych ludzi

Jak Pies z Kotem

Cleo & Cuquin: Sezon 2

Crazy in Love

Socha na Th

The Governor: Sezon 1

Anne Frank – Historie równoległe

Pokuta

Komórka

Tunel

Ja, ty i on

Opowieści z krypty – orgia krwi

Zamiana ciała

2 lipca 2020

Warrior Nun

Mój tydzień z Marilyn

Lista priorytetów

Hunter in the Blue Side of Manchester

Bardzo poszukiwany człowiek

Gra tajemnic

Kronika opętania

Artysta

Do utraty sił

Klątwa Jessabelle

3 lipca 2020

Telefonistki: Sezon finałowy: Część 2

Klątwa Ju-on-Początek

Southern Survival

Desperados

Klub Opiekunek

The 100: Sezon 7

Mój ojciec

Chłopaki też płaczą

4 lipca 2020

Little Singham: Sezon 2

5 lipca 2020

Penalty

Hook: Sezon 1

6 lipca 2020

The Underclass: Sezon 1

8 lipca 2020

Bezpaństwowcy

Mucho, mucho amor: Legenda Waltera Mercado

Riko prawie bocian

Aquaman

9 lipca 2020

The Protector: Sezon 4

Japan Sinks: 2020

Alfa

10 lipca 2020

Podróże z Zakiem Efronem

Pięć pierwszych randek: Brazylia

The Old Guard

Klub Claudii Kishi

Cześć, ninja!: Sezon 3

Wielkie przygody Majtasa w kosmosie

The 100: Sezon 7

Hook: Sezon 1

13 lipca 2020

Cinderella Pop

Cube

The Underclass: Sezon 1

14 lipca 2020

Urzila Carlson: Overqualified Loser

Zjednoczeni

Narkobiznes

15 lipca 2020

Mroczne pożądanie

We własnej skórze: Przed i po

Niewierni

Droga do szczęścia

Tysiąc słów

Wieczorówka

Hotel Del Luna: Sezon 1

16 lipca 2020

Małżeństwo po indyjsku

Fatalny romans

MILF

Asy bez kasy

Tulipanowa gorączka

Dla ciebie wszystko

Wielkie oczy

17 lipca 2020

Na ustach wszystkich

Przeklęta

Father Soldier Son

The 100: Sezon 7

18 lipca 2020

W garniturach: Sezon 8

19 lipca 2020

Hook: Sezon 1

20 lipca 2020

Ashley Garcia: Genius in Love

Home: Adventures with Tip & Oh: Sezon 3

Home: Adventures with Tip & Oh: Sezon 4

The Underclass: Sezon 1

Pierwszy człowiek

21 lipca 2020

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)

Jack Whitehall: I’m Only Joking

Little Baby Bum: Nursery Rhyme Friends: Sezon 1

22 lipca 2020

Norsemen: Sezon 3

Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafia

Uliczne jedzenie: Ameryka Łacińska

23 lipca 2020

Larva: Na wyspie – film

The Bling Ring

Oblicze mroku

Tożsamość zdrajcy

24 lipca 2020

Sing on! Hiszpania

Ofiara dla burzy

The Kissing Booth 2

Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Sekrety śpiewoskrzydła

The 100: Sezon 7

26 lipca 2020

Good Girls: Sezon 3

Hook: Sezon 1

27 lipca 2020

The Underclass: Sezon 1

28 lipca 2020

Last Chance U: Laney

Halloween

29 lipca 2020

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 4

Speedcuberzy

30 lipca 2020

Transformers: Wojna o Cybertron – trylogia

31 lipca 2020