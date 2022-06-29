Netflix - lista nowości na lipiec 2022. Wśród nich "Stranger Things", a także "Gray Man"
Netflix podzielił się listą nowości na lipiec 2022 - wśród nich mamy zakończenie 4. sezonu "Stranger Things", thriller "Gray Man" z gwiazdorską obsadą, a także nowy film "Kung Fu Panda".
Netflix - lista nowości na lipiec 2022
Lipiec z Netflix to wiele filmowych i serialowych nowości, które świetnie sprawdzą się podczas letnich wieczorów. Na fanów "Stranger Things" oczekiwać będzie spektakularny finał czwartego sezonu serialu. Przed nami także szpiegowska intryga "Gray Man" z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem w rolach głównych.
Poznamy również historię Anne Elliot, bezkompromisowej kobiety o nowoczesnej wrażliwości, w filmie kostiumowym "Perswazje" na podstawie powieści Jane Austen. Kolejną premierą w lipcu będzie film animowany "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Tym razem Po połączy siły z rezolutną i honorową angielską rycerką znaną jako Wędrująca Klinga.
Oprócz tego zobaczymy debiut serialu aktorskiego "Resident Evil: Remedium", czy niezwykle popularne anime "Detektyw Conan".
Tak prezentuje się pełna chronologiczna lista nowości Netflix na lipiec 2022:
- BEFORE YOUR EYES JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- WILD THINGS ADVENTURES JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- INTO THE BREACH JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- MAHJONG SOLITAIRE JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- IMMORTALITY JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- MASABA MASABA: SEZON 2 JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- INDYJSCY MORDERCY: RZEŹNIK Z DELHI JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
- STRANGER THINGS 4: CZĘŚĆ 2 01/07/2022
- PAMIĘTNIK MOJEGO WYZWOLENIA 02/07/2022
- CONTROL Z: SEZON 3 06/07/2022
- CZEŚĆ, ŻEGNAJ I WSZYSTKO POMIĘDZY 06/07/2022
- UNCLE FROM ANOTHER WORLD 06/07/2022
- KING OF STONKS 06/07/2022
- DZIEWCZYNA ZE ZDJĘCIA 06/07/2022
- ŚWIAT KARMY: SEZON 3 07/07/2022
- BOO, BITCH 08/07/2022
- CAPITANI: SEZON 2 08/07/2022
- JAK URZĄDZIĆ SEX ROOM 08/07/2022
- RANVEER SINGH I BEAR GRYLLS KONTRA DZICZ 08/07/2022
- BARDZO DŁUGA NOC 08/07/2022
- MORSKA BESTIA 08/07/2022
- KLEJNOT 08/07/2022
- POWRÓT KLĄTWY 08/07/2022
- NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI 08/07/2022
- DOLINA UMARŁYCH 11/07/2022
- WSZYSTKO DLA JOJO 11/07/2022
- BILL BURR: LIVE AT RED ROCKS 12/07/2022
- JAK ZMIENIĆ SWÓJ UMYSŁ 12/07/2022
- MORDERCA MOJEJ CÓRKI 12/07/2022
- DRWAL Z VANCOUVER ISLAND: SEZON 2 13/07/2022
- D.B. COOPER: NIEUCHWYTNY PORYWACZ 13/07/2022
- NIE PRZESTAWAJCIE MARZYĆ: ŻYCIE I DZIEDZICTWO SZIMONA
- PERESA 13/07/2022
- POD SŁOŃCEM AMALFI 13/07/2022
- W PIEKLE TAJSKIEGO BOKSU 13/07/2022
- NIEZWYKŁA PRAWNICZKA WOO 13/07/2022
- SINTONIA: SEZON 3 13/07/2022
- KUNG FU PANDA: SMOCZY RYCERZ 14/07/2022
- RESIDENT EVIL: REMEDIUM 14/07/2022
- KRÓLOWA WIOSKI 15/07/2022
- MAGIK NA BOISKU 15/07/2022
- PERSWAZJE 15/07/2022
- FARZAR 15/07/2022
- MAMO, NIE RÓB TEGO 15/07/2022
- REMARRIAGE & DESIRES 15/07/2022
- ALBA 15/07/2022
- LIVE IS LIFE 18/07/2022
- STORYBOTS: LAUGH, LEARN, SING: COLLECTION 2: LEARN TO
- READ 18/07/2022
- MY LITTLE PONY: A NEW GENERATION: SING-ALONG 18/07/2022
- DAVID A. ARNOLD: IT AIN'T FOR THE WEAK 19/07/2022
- VIRGIN RIVER: SEZON 4 20/07/2022
- PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY: SEZON 5 21/07/2022
- DMUCHACZE SZKŁA: SEZON 3 22/07/2022
- GRAY MAN 22/07/2022
- ALCHEMIA DUSZ 23/07/2022
- KOCI DOMEK GABI: SEZON 5 25/07/2022
- DI4RI 26/07/2022
- ULICZNE JEDZENIE: USA 26/07/2022
- NAJBARDZIEJ ZNIENAWIDZONY CZŁOWIEK W INTERNECIE 27/07/2022
- DOMY NA MIARĘ MARZEŃ: SEZON 3 27/07/2022
- PIPA 27/07/2022
- MISTRZOWIE RENOWACJI SAMOCHODÓW: SEZON 4 27/07/2022
- ZBUNTOWANI: SEZON 2 27/07/2022
- O MAŁY WŁOS 28/07/2022
- OGGY I KARALUCHY: NOWE POKOLENIE 28/07/2022
- ANOTHER SELF 28/07/2022
- ODDYCHAJ 28/07/2022
- FANÁTICO 29/07/2022
- SINGIEL W NOWYM JORKU 29/07/2022
- ODWET: CHEERLEADERKI W AKCJI 29/07/2022
- KRÓLOWA PIĘKNA Z JEROZOLIMY: SEZON 1 CZĘŚĆ 2 29/07/2022
- PURPUROWE SERCA 29/07/2022
- ASPIRACJE 29/07/2022
- DETEKTYW CONAN: HERBATKA U ZERO 29/07/2022
TYTUŁY NA LICENCJI:
- TURBULENCJE: SEZON 1-3 01/07/2022
- MILLEROWIE 01/07/2022
- KULT LALECZKI CHUCKY 01/07/2022
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