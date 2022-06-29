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Netflix - lista nowości na lipiec 2022. Wśród nich "Stranger Things", a także "Gray Man"

Kamil Kacperski
29.06.2022 12:43
Netflix - lista nowości na lipiec 2022. Wśród nich "Stranger Things", a także "Gray Man" Fot. materiały prasowe/Paul Abell/Netflix

Netflix podzielił się listą nowości na lipiec 2022 - wśród nich mamy zakończenie 4. sezonu "Stranger Things", thriller "Gray Man" z gwiazdorską obsadą, a także nowy film "Kung Fu Panda".

Netflix - lista nowości na lipiec 2022

Lipiec z Netflix to wiele filmowych i serialowych nowości, które świetnie sprawdzą się podczas letnich wieczorów. Na fanów "Stranger Things" oczekiwać będzie spektakularny finał czwartego sezonu serialu. Przed nami także szpiegowska intryga "Gray Man" z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem w rolach głównych.

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Poznamy również historię Anne Elliot, bezkompromisowej kobiety o nowoczesnej wrażliwości, w filmie kostiumowym "Perswazje" na podstawie powieści Jane Austen. Kolejną premierą w lipcu będzie film animowany "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Tym razem Po połączy siły z rezolutną i honorową angielską rycerką znaną jako Wędrująca Klinga.

Oprócz tego zobaczymy debiut serialu aktorskiego "Resident Evil: Remedium", czy niezwykle popularne anime "Detektyw Conan".  

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Tak prezentuje się pełna chronologiczna lista nowości Netflix na lipiec 2022:

  • BEFORE YOUR EYES JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • WILD THINGS ADVENTURES JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • INTO THE BREACH JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • MAHJONG SOLITAIRE JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • IMMORTALITY JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • MASABA MASABA: SEZON 2 JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • INDYJSCY MORDERCY: RZEŹNIK Z DELHI JUŻ WKRÓTCE NA NETFLIX!
  • STRANGER THINGS 4: CZĘŚĆ 2 01/07/2022
  • PAMIĘTNIK MOJEGO WYZWOLENIA 02/07/2022
  • CONTROL Z: SEZON 3 06/07/2022
  • CZEŚĆ, ŻEGNAJ I WSZYSTKO POMIĘDZY 06/07/2022
  • UNCLE FROM ANOTHER WORLD 06/07/2022
  • KING OF STONKS 06/07/2022
  • DZIEWCZYNA ZE ZDJĘCIA 06/07/2022
  • ŚWIAT KARMY: SEZON 3 07/07/2022
  • BOO, BITCH 08/07/2022
  • CAPITANI: SEZON 2 08/07/2022
  • JAK URZĄDZIĆ SEX ROOM 08/07/2022
  • RANVEER SINGH I BEAR GRYLLS KONTRA DZICZ 08/07/2022
  • BARDZO DŁUGA NOC 08/07/2022
  • MORSKA BESTIA 08/07/2022
  • KLEJNOT 08/07/2022
  • POWRÓT KLĄTWY 08/07/2022
  • NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI 08/07/2022
  • DOLINA UMARŁYCH 11/07/2022
  • WSZYSTKO DLA JOJO 11/07/2022
  • BILL BURR: LIVE AT RED ROCKS 12/07/2022
  • JAK ZMIENIĆ SWÓJ UMYSŁ 12/07/2022
  • MORDERCA MOJEJ CÓRKI 12/07/2022
  • DRWAL Z VANCOUVER ISLAND: SEZON 2 13/07/2022
  • D.B. COOPER: NIEUCHWYTNY PORYWACZ 13/07/2022
  • NIE PRZESTAWAJCIE MARZYĆ: ŻYCIE I DZIEDZICTWO SZIMONA
  • PERESA 13/07/2022
  • POD SŁOŃCEM AMALFI 13/07/2022
  • W PIEKLE TAJSKIEGO BOKSU 13/07/2022
  • NIEZWYKŁA PRAWNICZKA WOO 13/07/2022
  • SINTONIA: SEZON 3 13/07/2022
  • KUNG FU PANDA: SMOCZY RYCERZ 14/07/2022
  • RESIDENT EVIL: REMEDIUM 14/07/2022
  • KRÓLOWA WIOSKI 15/07/2022
  • MAGIK NA BOISKU 15/07/2022
  • PERSWAZJE 15/07/2022
  • FARZAR 15/07/2022
  • MAMO, NIE RÓB TEGO 15/07/2022
  • REMARRIAGE & DESIRES 15/07/2022
  • ALBA 15/07/2022
  • LIVE IS LIFE 18/07/2022
  • STORYBOTS: LAUGH, LEARN, SING: COLLECTION 2: LEARN TO
  • READ 18/07/2022
  • MY LITTLE PONY: A NEW GENERATION: SING-ALONG 18/07/2022
  • DAVID A. ARNOLD: IT AIN'T FOR THE WEAK 19/07/2022
  • VIRGIN RIVER: SEZON 4 20/07/2022
  • PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY: SEZON 5 21/07/2022
  • DMUCHACZE SZKŁA: SEZON 3 22/07/2022
  • GRAY MAN 22/07/2022
  • ALCHEMIA DUSZ 23/07/2022
  • KOCI DOMEK GABI: SEZON 5 25/07/2022
  • DI4RI 26/07/2022
  • ULICZNE JEDZENIE: USA 26/07/2022
  • NAJBARDZIEJ ZNIENAWIDZONY CZŁOWIEK W INTERNECIE 27/07/2022
  • DOMY NA MIARĘ MARZEŃ: SEZON 3 27/07/2022
  • PIPA 27/07/2022
  • MISTRZOWIE RENOWACJI SAMOCHODÓW: SEZON 4 27/07/2022
  • ZBUNTOWANI: SEZON 2 27/07/2022
  • O MAŁY WŁOS 28/07/2022
  • OGGY I KARALUCHY: NOWE POKOLENIE 28/07/2022
  • ANOTHER SELF 28/07/2022
  • ODDYCHAJ 28/07/2022
  • FANÁTICO 29/07/2022
  • SINGIEL W NOWYM JORKU 29/07/2022
  • ODWET: CHEERLEADERKI W AKCJI 29/07/2022
  • KRÓLOWA PIĘKNA Z JEROZOLIMY: SEZON 1 CZĘŚĆ 2 29/07/2022
  • PURPUROWE SERCA 29/07/2022
  • ASPIRACJE 29/07/2022
  • DETEKTYW CONAN: HERBATKA U ZERO 29/07/2022

TYTUŁY NA LICENCJI:

  • TURBULENCJE: SEZON 1-3 01/07/2022
  • MILLEROWIE 01/07/2022
  • KULT LALECZKI CHUCKY 01/07/2022
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Kamil Kacperski Redaktor antyradia

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