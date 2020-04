Netflix - nowości na maj 2020. Będzie co oglądać!

Maj 2020 roku szykuje się na Netfliksie naprawdę gorąco! W bibliotece platformy zadebiutuje wiele ciekawych nowości, zarówno oryginalnych jak i licencjonowanych. Co obejrzymy w maju na Netflix?

Netflix - nowości na maj 2020

Pod względem serialowym Netflix mocno nas rozpieści. Na platformie ukażą się takie produkcje jak "White Lines" od twórcy "Domu z papieru", "The Eddy" Damiena Chazelle'a z Joanną Kulig w jednej z głównych ról, stylowy serial "Hollywood" Ryana Murphy'ego, "Kierunek: Noc" na podstawie książki Jacka Dukaja oraz komedia "Siły kosmiczne" z gwiazdami "The Office" i "Przyjaciół". Z nowymi sezonami powrócą między innymi "Dynastia" (sezon 3) oraz "Już nie żyjesz" (sezon 2). Fani nastoletnich kryminałów również znajdą coś dla siebie - "Blood & Water" opowie o nastolatce, która trafia do liceum, w którym (być może) uczy się jej porwana przed siedemnastoma laty siostra.

Na polu filmowym również będzie ciekawie. Już w przyszłym miesiącu zobaczymy między innymi "Mrs. Serial Killer" o kobiecie, która usiłuje wyciągnąć męża z więzienia popełniając podobne do niego morderstwa oraz "Gołąbeczki" o parze, która zostaje wmanewrowana w morderstwo, którego nie popełniła. Z filmów licencjonowanych czekają nas między innymi "Bajecznie bogaci Azjaci" i "Czarne bractwo. BlacKkKlansman".

Pełna lista nowości Netflix na maj 2020 prezentuje się następująco:

1 maja 2020

O krok od szczęścia

Kierunek: Noc

Hollywood

Więcej niż myślisz

Złość

Cały dzień i noc

Mrs. Serial Killer

Tut Tut Autka w Pagórkowie: Taniec Tosi

Sprawa honoru

Smutna historia Darrella Hammonda

Czy to ty, czy to ja

Zgwałcona Miss Świata

Śmiertelna pułapka

Cop Out: Fujary na tropie

The Lodgers. Przeklęci

Bez szans

Diuna

Forrest Gump

Artur ratuje Gwiazdkę

Jerusalem

R.K.Nagar

Another Miss Oh: Sezon 1

Rejs w nieznane

Kandydat

Material

Kot-o-ciaki

Złap mnie, jeśli potrafisz

Człowiek niedźwiedź

Bajecznie bogaci Azjaci

Błękitny Grom

Uwolnienie

3 maja 2020

Colony

5 maja 2020

Jerry Steinfeld: 23 Hours To Kill

6 maja 2020

Pracujące mamy: Sezon 4

7 maja 2020

Scissor Seven: Sezon 2

Nie ma jak u siostry

A.X.L.

8 maja 2020

Już nie żyjesz: Sezon 2

The Eddy

Valeria

Restauracje na krawędzi: Sezon 2

Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2

18 prezentów

Chico: Małpka złota rączka

The Hollow: Sezon 2

Gęsia skórka

11 maja 2020

Życzymy udanej jazdy: Psychodeliczne przygody

Osadzeni przez media

12 maja 2020

Tru: Bajkowe opowieści

13 maja 2020

Niewłaściwa Missy

15 maja 2020

Partacze

White Lines

Magik wśród ludzi: Sezon 3

Zakładnik

Kocham cię, głuptasie

She-Ra i księżniczki mocy: Sezon 5

Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Portret

16 maja 2020

Królowa i konkwistador

18 maja 2020

Mistrzowie ogrodnictwa

19 maja 2020

Słodkie magnolie

Patton Oswalt: I Love Everything

20 maja 2020

Ben Platt Live From Radio City Music Hall

21 maja 2020

W 80 dni dookoła świata

Kontrabanda

22 maja 2020

Historia w pytaniach i odpowiedziach

Selling sunset: Sezon 2

Chłopaki z baraków: Serial animowany: Sezon 2

Control Z

Gołąbeczki

Bejsbolo – kosz

Blues Brothers

Zawrót głowy

Wodny Świat

Psychoza

Władcy umysłów

Battleship: Bitwa o Ziemię

Miami Vice

Ludzkie dzieci

Ciekawski George

Spokojnie, tatusiu

King Kong

Ted

The 100

23 maja 2020

Dynastia: Sezon 3

25 maj 2020

Zatrzyj ślady

26 maja 2020

Hannah Gatsby: Douglas

Searching

Ash kontra martwe zło

27 maja 2020

Już mnie tu nie ma

Madagaskar

28 maja 2020

Dorohedoro

Domysł

29 maja 2020

Siły Kosmiczne

Somebody Feed Phil: Sezon 3

31 maja 2020

Żona

Dokładnych dat premier "Kenny Sebastian: The Most Interesting Person In The Room", "Snowpiercer", "Blood & Water", "Supergirl", "Czarna lista" i "The Underclass" na obecną chwilę nie podano.