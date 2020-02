Netflix - nowości na marzec 2020. Co zawita na platformie?

Netflix podzielił się z nami listą nadchodzących premier filmów i seriali. Co ukaże się w marcu na platformie? Najbliższy miesiąc to przede wszystkim czas powrotów popularnych tytułów. Z nowymi odcinkami powrócą bowiem między innymi "Ozark", "Zadzwoń do Saula" i "Szkoła dla elity". Na polu filmowym pojawi się wiele ciekawych tytułów. W bibliotece platformy ukażą się chociażby "Spider-Man 2", "Striptiz" z Demy Moore oraz kolejna porcja produkcji od studia Ghibli, w tym "Spirited Away: W krainie bogów". Poniżej znajdziecie pełną listę.

Netflix - nowości na marzec 2020

Co wraz z początkiem marca 2020 roku zawita w bibliotece platformy Netflix? Przed wami pełna lista premier.

1 marca

Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 2

Kler

7 Uczuć

Voice

Batman i Liga Sprawiedliwości

Rodzinka Yamadów

Nausicaä z Doliny Wiatru

Terminal

Księżniczka Mononoke

Księżniczka Kaguya

Spirited Away: W krainie Bogów

Narzeczona dla kota

Tajemniczy świat Arrietty

JoJo's Bizarre Adventure

Bakugan: Battle Planet

Velvet Colección: Wielki Finał

Maska

Baby Driver

Kowboje i Obcy

Nieproszeni goście

Spider-Man 2

Striptiz

Tammy

Dzikie żądze

Supergirl (odcinki co tydzień)

2 marca

Superfly

3 marca

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis

Faceci z misją

4 marca

Riverdale: Sezon 4 (odcinki co tydzień)

5 marca

Potężny mały Bheem: Święto kolorów 5/3/2020

Castlevania: Sezon 3

Hook (odcinki co tydzień)

6 marca

Paradise PD: Część 2

Guilty

I am Jonas

Podwójne morderstwo: Cisza białego miasta

Śledztwo Spensera

The Protector: Sezon 3

Ugly Delicious: Sezon 2

Wassup Man GO!

The Underclass

Spider-Man: Homecoming

7 marca

Pierwsza gwiazdka

8 marca

Sitara: Dajcie dziewczynkom marzyć

Supergirl

10 marca

Marc Maron: Edn Times Fun

Carmen Sandiego: Kraść albo nie kraść

11 marca

The Circle – Brazylia: Sezon 1

On My Block: Sezon 3

Brudna Forsa: Sezon 2

12 marca

Mission: Impossible - Fallout

13 marca

100 ludzi: Sezon 1

Bloodride: Sezon 1

Kingdom: Sezon 2

Kobiety nocy

Szkoła dla elity: Sezon 3

The Valhalla Murders

Gokarty

Zaginione dziewczyny

BEASTARS

Puzzle

Ósma klasa

15 marca

Klub samotnych mam – film Tylera Perry'ego

Uzależniona

16 marca

Dzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 3

17 marca

Baranek Shaun: Przygody na farmie: Sezon 1

Bert Kreischer: Hey Big Boy

Ultraviolet

18 marca

Jurassic World: Upadłe królestwo

Botoks

Proceder

19 marca

Altered Carbon: Resleeved

20 marca

Dare Me: Sezon 1

Feel Good: Sezon 1

List do króla: Sezon 1

Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker: Miniserial

Bun Maska

Platforma

Ultras

Fangio: człowiek, który poskromił maszyny

Król tygrysów: Miniserial

Dinołaczka: Sezon 2

Greenhouse Academy: Sezon 4

Wielkie plany Archibalda: Sezon 2

Mali przyjaciele: Sezon 1

22 marca

Czarna lista (odcinki co tydzień)

23 marca

Sol Levante: Sezon 1

24 marca

25 marca

Znaki: Sezon 1

Były lokator

Curtiz – Węgier, który wstrząsnął Hollywood

Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych

Pierwszy reformowany

26 marca

Black Lightning: Sezon 3

Unorthodox: Sezon 1

7SEEDS: Part 2

27 marca

Mistrzowie renowacji samochodów: Sezon 2

Ozark: Sezon 3

Kto tu jest winny?

Znak diabła

Dragons: Rescue: Hunt for the Golden Dragon

Tru: Dzień Niespojajek

The Decline

There's Something in the Water

28 marca

W garniturach

DC Super Hero Girls

Pidżamersi

31 marca

Inwazja: Bitwa o Los Angeles

Zbaw nas ode złego

Mocne uderzenie

Świat w płomieniach

Trudne słówka

Jack i Jill

Potępiony 2

