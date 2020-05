Netflix odpowiada na kolejne zarzuty w sprawie o zniesławienie w związku z serialem "Jak nas widzą"

Sprawa Fairstein kontra Netflix trafiła na sądową wokandę na początku marca. Została wniesiona do sądu przez byłą prokurator, Lindę Fairstein, która w 1989 roku prowadziła sprawę tzw. „Piątki z Centralu Parku” – grupy czarnoskórych chłopców, którzy na przełomie lat 80. i 90. zostali skazani na karę więzienia za gwałt, którego nie popełnili. Serial przedstawia kulisy głośnej batalii sądowej z nowojorskim wymiarem sprawiedliwości.

Powodem złożenia pozwu była niezgoda Fairstein na sposób sportretowania w serialu Netfliksa. Kobieta mówiła, że jest on niezgodny z prawdą i znacząco oczernia jej osobę.

" "Jak nas widzą" obrazuje osobę Pani Fairstein w sposób fałszywy i oszczerczy w niemalże każdej scenie (…) Wizerunek Pani Fairstein w serialu nie może być usprawiedliwiony korzystaniem z licencji artystycznej czy nadawaniem historii dramatyzmu – mogliśmy czytać w treści pozwu. "

Odpowiedź Netfliksa

Teraz przedstawiciele platformy streamingowej wystosowali odpowiedź na to oskarżenie. Jak podaje amerykański portal Variety, we wniosku o umorzenie sprawy, Netflix argumentuje, że sposób charakteryzacji bohaterki, jest w znaczącym stopniu prawdziwy, a twórcom przysługuje kreatywna licencja na wymyślenie scen i dialogów w celu udramatycznienia opowieści.

" „Nie mniej niż suchy, abstrakcyjnych sposób wyrażania opinii, udramatycznione dialogi, na które skarży się Powód, stanowią mowę chronioną. Na dodatek krytyka czynów Powoda jako mocarnego przedstawiciela urzędu publicznego znajduje się w sercu tego, co chroni Pierwsza Poprawka” – możemy czytać w piśmie Netfliksa. "

W swoim pozwie Fairstein wskazała także, że w serialu Netfliksa używa słów, których w życiu nie wypowiedziała. W odpowiedzi Netfliksa możemy znaleźć bezpośrednie cytaty z nagranych wypowiedzi kobiety, a nawet zapis fragmentu jej opartej na faktach książki, w której używa dokładnie tych słów.

Jeśli chodzi o faktograficzną dokładność: Netflix nie odniósł się do zarzutu, że pokazuje kobietę, która sama przesłuchuje zatrzymanych w sprawie. Taka scena pojawia się w serialu, ale miała nigdy nie wydarzyć się w rzeczywistości. Przedstawiciele giganta VOD pokazali natomiast dowody na scenę, w której Fairstein mówi matce 15-letniego chłopca, że nie będzie mogła go zobaczyć, dopóki przesłuchanie się nie skończy. Kontrowersyjna scena pokazana w serialu, miała mieć miejsce naprawdę.

Argumentacja Netfliksa wykazuje także, że sposób sportretowania jest zgodny z ogólną prawdą na temat zachowań kobiety. Na dodatek stanowi subiektywny punkt widzenia twórców serialu, odnoszący się do przedstawionych wydarzeń.

" „Nawet jeśli dialogi nie odzwierciedlają dokładnych słów wypowiedzianych przez Powoda, a jej sposób przedstawienia na ekranie może być zinterpretowany, jako posiadający „rasistowskie motywacje”, uwagi te stanowią opinię chronioną w kontekście tej udramatycznionej wersji i tego konkretnego podejścia do tematu. Powód nie może pociągnąć do odpowiedzialności sądowej Pozwanego za wyrażanie własnych opinii na temat jej czynów jako przedstawiciela urzędu publicznego, który prowadził, i do tej pory popiera oskarżenie przeciwko Piątce” – czytamy w oświadczeniu. "

Co więcej – platforma wniosła o przeniesienie sprawy do sądu w Kalifornii, gdzie znajduje się główna siedziba spółki i gdzie działa statut SLAPP, chroniący mowę w sprawach publicznych oraz o unieważnienie sprawy źle wniesionej w stanie Floryda. Nie jest to więc jeszcze koniec sądowej batalii w tej sprawie.

