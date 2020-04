Netflix odpowie za nowy serial twórców "Orange is the New Black". "Social Distance" opowie o życiu podczas pandemii

Pandemia koronawirusa zmieniła otaczający nas świat. Ludzie na całym świecie zamykają się w domach, a miejsca zazwyczaj pękające w szwach, jak restauracje, kina czy centra handlowe stoją od tygodni zamknięte. Wzrosło jednak zainteresowaniami serialami platform streamingowych. Netflix, który zyskał wielu nowych użytkowników, postanowił pójść za ciosem i powołać do życia serial opowiadający o życiu w czasach zarazy.

"Social Distance" - nowy serial twórców "Orange is the New Black"

Jak podaje Collider, przedstawiciele Netfliksa zamówili pierwszy sezon serialu "Social Distance". Produkcja ma być antologią historii różnych osób, zamkniętych w czterech ścianach podczas pandemii koronawirusa.

Za serial odpowiedzą twórcy hitu "Orange is the New Black" - Jenji Kohan i jej zespół scenarzystów złożony z Tary Herrmann, Blake'a McCormicka oraz Hilary Weisman Graham, którzy będą również pełnić rolę producentów wykonawczych. Dołączy do nich Diego Velasco, który zajmie się również reżyserią serialu. Graham została natomiast showrunnerką. Praca nad serialem wre. Twórczyni opisała, o czym opowie "Social Distance" w oficjalnym oświadczeniu.

" Naszym zadaniem jako scenarzystów jest odzwierciedlenie rzeczywistości, a w tej nowej, dziwnej, oszałamiającej rzeczywistości, której wszyscy doświadczamy, poszukujemy związku z drugą osobą, ponieważ żyjemy na odległość. Ta sytuacja zainspirowała nas do stworzenia serii antologii, która opowiada historie o bieżącym momencie, w którym żyjemy - wyjątkowe, osobiste, głęboko ludzkie historie, które pokazują, jak żyjemy razem. Stawiamy sobie wyzwania, aby stworzyć coś nowego: pracować i produkować zdalnie, by nasza obsada i ekipa nie ucierpiała na zdrowiu. Scenarzyści nigdy nie spotykają się fizycznie podczas pisania. Nasz reżyser, Diego Velasco, kieruje naszym zespołem zdalnie. Nasza showrunnerka, Hilary Weisman Graham, prowadzi produkcję ze swojego salonu. Obsada nie tylko gra, ale także filmuje się w domu. Doświadczenie dystansu społecznego jest obecnie uniwersalne, ale żadna indywidualna historia nie jest taka sama. Poprzez szerokie spektrum opowieści i momentów - niektóre są naprawdę poważne, a niektóre przyziemne, chcemy uchwycić ten wycinek czasu. Mamy nadzieję, że "Social Distance" pomoże ludziom poczuć się bliżej siebie. "

To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Obsada "Saturday Night Live" nagrywa skecze w domach, a twórcy "Parks and Recreation" stworzyli odcinek specjalny serialu, by zebrać pieniądze na cel charytatywny. Podobne inicjatywy podejmują też polscy twórcy.

Do tej pory nikt jednak nie stworzył pełnowymiarowej produkcji. Po ogłoszeniu pandemii prace na planach zdjęciowych stanęły w miejscu. Netflix postanowił jednak dostosować się do panującej obecnie sytuacji i powołać do życia iście koronawirusowy tytuł, który zapewne znajdzie miliony widzów na całym świecie.

"Social Distance" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono szczegółów na temat ilości odcinków ani daty premiery serialu "Social Distance". Prawdopodobnie produkcja trafi do bazy serwisu w ciągu najbliższych miesięcy. Netfliksowi zależy bowiem, żeby utrzymać wzrost subskrybentów, którzy siedzą zamknięci w domach, szukając seriali, zabijających czas. Kiedy pandemia minie, sytuacja prawdopodobnie diametralnie się zmieni, więc platforma będzie starała się wykorzystać obecne warunki.

