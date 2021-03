Netflix zwiększa zaangażowanie w polskie produkcje. We wtorek 23 marca 2021 na specjalnej konferencji ogłoszono 11 nowych filmów i seriali oryginalnych, które trafią do serwisu w 2021 i 2022 roku.

Netflix: Nowe polskie produkcje oryginalne

Netflix rozszerza swoją działalność na polskim rynku. Podczas wtorkowej konferencji dla mediów serwis ogłosił 11 nowych polskich produkcji oryginalnych, wśród których znalazły się 7 seriali i 4 filmy. Są to m.in. kontynuacje takich hitów jak "Rojst" czy "Jak zostałem gangsterem", kolejna polska ekranizacja powieści Harlana Cobena, nowe ekscytujące tytuły jak "Sexify" czy "Hiacynt" oraz festiwalowe odkrycie w postaci "Prime Time" z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Co jeszcze przygotują dla nas polscy twórcy we współpracy z Netflixem? Zerknijcie na poniższą listę:

1. "Rojst'97" | Serial 2021

Kontynuacja hitu Showmax z 2018 roku, do którego prawa przejął Netflix. W serialu "Rojst’97" powrócą główni bohaterowie pierwszego sezonu, w których wcielali się Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn, oraz pojawią się nowe istotne postaci grane przez Łukasza Simlata i Magdalenę Różczkę.

Tym razem akcja serialu Jana Holoubka będzie toczyła się w 1997 roku, kiedy przez południowo-zachodnią Polskę przetoczyła się "powódź stulecia". Nieokiełznany żywioł nie tylko przyniesie straty w znanym widzom mieście, ale także odkryje kolejne mroczne sekrety lasu na Grontach. Premiera latem 2021 roku.

2. "Sexify" | Serial 2021

Zapowiadany od roku serial "Sexify" trafi na Netflix już wiosną 2021. Reżyserowana przez Piotra Domalewskiego i Kalinę Alabrudzińską produkcja opowie o trzech studentkach, które próbują stworzyć innowacyjną aplikację i wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm. Zagłębiając się w tajniki "sztuki kochania", odkrywają własną seksualność i kobiecość. W rolach głównych Aleksandra Skraba ("Pułapka"), Maria Sobocińska ("Pan T.") i Sandra Drzymalska ("Ostatni komers"). W obsadzie znaleźli się też: Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Bartosa Gelner, Wojciech Solarz, Ewa Szykulska, Piotr Pacek, Jan Wieteska i Sebastian Stankiewicz.

Fot. materiały prasowe Netflix

3. "Otwórz oczy" | Serial 2021

"Otwórz oczy" skierowany do młodej widowni mroczny serial w reżyserii Anny Jadowskiej oraz Adriana Panka. Produkcja przedstawia historię nastoletniej Julki, która po tragicznym wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. Na miejscu nawiązuje relacje z innymi pacjentami, m.in. z tajemniczym Adamem. Z czasem dziewczyna zaczyna jednak mieć dziwne, nazbyt realne sny, które poddają w wątpliwość wszystko, co wiedziała o miejscu swojego pobytu. Postanawia uciec z ośrodka.

W rolach głównych wystąpią debiutująca Maria Wawreniuk oraz Ignacy Liss. W pozostałych rolach pojawią się: Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Marta Nieradkiewicz oraz Michał Sikorski. Premiera już jesienią 2021.

Fot. materiały prasowe Netflix

4. "Prime Time", reż. Jakub Piątek | Film 2021

"Prime Time" to nowy polski film z Bartoszem Bielenią w roli głównej, który swoją światową premierę miał na festiwalu Sundance w styczniu 2021. Od tego czasu mówi o nim cały świat. Dzięki Netflixowi nie musimy czekać na jego kinową premierę. Serwis udostępni go w Polsce już 14 kwietnia 2021.

Produkcja przeniesie nas do studia telewizyjnego z 1999 roku, do którego wdarł się dwudziestoparoletni Sebastian, biorąc na zakładników prezenterkę i ochroniarza. Ich życie pozostanie w rękach zamachowca dopóki nie spełnią jego żądania i nie pozwolą mu wejść na wizję na żywo w czasie największej oglądalności. W obsadzie obok Bartosza Bieleni znaleźli się Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Monika Frajczyk, Dobromir Dymecki i Cezary Kosiński.

5. "Bartkowiak", reż. Daniel Markowicz | Film 2021

Kolejny debiut reżyserski na liście polskich nowości Netflixa. "Batkowiak" to dzieło Daniela Markowicza opowiadające o profesjonalnym zawodniku MMA - Tomku Bartkowiaku, który po dyskwalifikacji w walce o mistrzostwo postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie. Do powrotu zmusza go niespodziewana śmierć bliskiej osoby. Wkrótce tytułowy bohater wkracza na ścieżkę przestępczą i przejmuje nocny klub o nazwie Ring.

W rolę Tomka Bartkowiaka wciela się Józef Pawłowski ("Miasto 44"). W obsadzie znaleźli się też Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Damian Majewski, Danuta Stenka, Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha i Jan Frycz. Premiera filmu na Netflix odbędzie się latem 2021.

Fot. materiały prasowe Netflix

6. "Hiacynt", reż. Piotr Domalewski | Film 2021

Thriller w reżyserii Piotr Domalewskiego na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia. "Hiacynt" to kryminalna historia osadzona w latach 80. XX wieku, której głównym bohaterem jest Robert - młody milicjant "z zasadami". Mężczyzna tropiąc seryjnego mordercę gejów, poznaje Arka, którego postanawia wykorzystać jako informatora. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także na jego życie osobiste.

W Roberta wcieli się Tomasz Ziętek, zaś Arka zagra Hubert Miłkowski. W filmie zobaczymy też: Adę Chlebicką, Tomasza Schuchardta, Marka Kalitę i Agnieszkę Suchorę. Premiera jesienią 2021 roku.

Fot. materiały prasowe Netflix

7. "Jak pokochałam gangstera", reż. Maciej Kawulski | Film 2022

Sequel uznanego polskiego filmu sensacyjnego "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Tym razem będzie to historia oparta na biografii Nikodema "Nikosia" Skotarczaka, w którego wcielił się Tomasz Włosok.

"Jak pokochałam gangstera" ma być opowieścią o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Film reżyseruje Maciej Kawulski, który razem z Krzysztofem Gurecznym jest także współautorem scenariusza. Premiera w pierwszej połowie 2022.

8. "Wielka woda", reż. Jan Holoubek, Bartłomiej Ignaciuk | Serial 2022

"Wielka woda" to kolejny serial, który dla Netflix zrealizuje Jan Holoubek (tym razem z Bartłomiejem Ignaciukiem). Tym razem będzie to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny o... "powodzi stulecia", która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Gdy fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska, zapada decyzja - aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, należy poświęcić okoliczne wsie i pola. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób.

Scenariusz napiszą Kasper Bajon i Kinga Krzemińska. Zdjęcia do serialu rozpoczną się latem 2021 roku. Premiera planowana jest na drugą połowę 2022 roku.

9. "Zachowaj spokój", reż. Michał Gazda, Bartosz Konopka | Serial 2022

Po sukcesie "W głębi lasu" przyszedł czas na kolejny tytuł Netflix oparty na powieści Harlana Cobena. Akcja "Zachowaj spokój" rozgrywa na zamożnym warszawskim osiedlu, gdzie pozostająca w bliskich relacjach lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy 18-latek znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice robią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce.

"Zachowaj spokój" to dynamiczny, pełen zwrotów akcji thriller, który dostarczy odpowiedzi na niektóre pytania powstałe po obejrzeniu "W głębi lasu" (choć nie jest bezpośrednią kontynuacją serialu). Za scenariusz ponownie odpowiadają Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski. Reżyserami "Zachowaj spokój" są Michał Gazda i Bartosz Konopka. Premiera serialu na Netflix ma odbyć się w drugiej połowie 2022 roku.

10. "Axis Mundi", reż. Kasia Adamik, Olga Chajdas | Serial 2022

Kasia Adamik i Olga Chajdas tworzą kolejną produkcję oryginalną dla Netflix. Po "Erotice 2022" przyszedł czas na "Axis Mundi". Akcja tego ośmioodcinkowego fantasy będzie toczyła się w Krakowie. Główna bohaterka, studentka medycyny - Alex - poznaje tajemniczego profesora i jego elitarną grupę uczniów. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że pod przykrywką badań naukowych, grupa zajmuje się zupełnie czymś innym... Autorkami scenariusza są Magdalena Lankosz, Anna Sieńska, Gaja Grzegorzewska. Premiera serialu na Netflix ma odbyć się w pierwszej połowie 2022 roku.

11. "Królowa", reż. Łukasz Kośmicki | Serial 2022

"Królowa" to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. Jej głównym bohaterem jest Sylwester - emerytowany krawiec i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy otrzymuje list od swojej wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, który zmusza Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.

Reżyserem tego miniserialu jest Łukasz Kośmicki ("Ukryta gra"). Scenariusz napisał Arnie Asgeirsson. Premiera została zapowiedziana na pierwszą połowę 2022 roku.

Wszystkie powyższe tytuły zostaną zrealizowane w Polsce, ale będą dostępne nie tylko w naszym kraju. Zasięg Netflixa umożliwi im dotarcie do ponad 190 krajów.