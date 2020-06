Netflix ogłosił datę premiery nowych "Transformers". Kiedy Autoboty i Decipticony rozpoczną ostateczny pojedynek?

Platforma Netflix potwierdziła datę premiery pierwszej części nadchodzącej trylogii serialu o Transformers. Mowa o produkcji zatytułowanej "Transformers War for Cybertron: Siege". Wojna o Cybetron rozpocznie się już niedługo.

"Transformers War for Cybertron: Siege" - data premiery

Wielkie kosmiczne roboty zmieniające się w najróżniejsze pojazdy cieszą się nieustępującą popularnością od lat 80. - momentu, w którym powstały. Wszystko zaczęło się w roku 1983, kiedy firma Hasbro wypuściła na rynek nowe zabawki. Aby spopularyzować nowych bohaterów i zwiększyć sprzedaż zabawek, Hasbro weszło we współpracę z Marvel Comics i w ten sposób zarysowano poszczególne postacie oraz nakreślono wojnę pomiędzy Autobotami i Decepticonami w serii komiksów. Od tego czasu Transformers doczekali się wielu adaptacji animowanych i aktorskich. Niebawem dołączy do nich nowy serial.

Na Twitterze Netfliksa pojawiła się oficjalna zapowiedź produkcji zatytułowanej "Transformers War for Cybertron: Siege". Zdradzono w niej, kiedy zobaczymy ten tytuł.

Według powyższego teasera "Transformers War for Cybertron: Siege" zadebiutuje na Netfliksie już 30 lipca 2020 roku. Oznacza to, że fani wielkich maszyn muszą poczekać jeszcze trochę ponad miesiąc, by cieszyć się nowymi przygodami Optimusa Prime, Bumblebee, Jetfire'a i ich wiernych towarzyszy.

Oryginalnie serial "Transformers War for Cybertron: Siege" miał zadebiutować w czerwcu 2020 roku, ale premiera przesunęła się z powodu pandemii koronawirusa. Historia opowie o ponownej próbie przejęcia potężnego urządzenia znanego jako AllSpark przez Megatrona. Przywódca Decipticonów ma bowiem plan, który zakłada przekształcenia artefaktu w broń, umożliwiającą podbicie planety Cybetron i uczynienie z niej fortecy gotowej na podbój wszechświata.

Wydarzenia z "Siege" doprowadzą do drugiej części z podtytułem "Earthrise", w której akcja przeniesie się na Ziemię. Konkluzja nastąpi w niezatytułowanej jeszcze części trzeciej. Trylogia ma się składać łącznie z sześciu odcinków. Za animację odpowiada Rooster Teeth Studios. W serialu wystąpili Jake Foushee (Optimus Prime), Jason Marnocha (Megatron), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave i Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus i Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I i Cliffjumper) oraz Mark Whitten (Sideswipe i Skywarp).

