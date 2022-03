Netflix opublikował listę filmów i seriali z ukraińskim dubbingiem [LISTA]

Netflix udostępnił listę filmów i seriali z ukraińskim dubbingiem

Netflix to kolejna firma, która symbolicznym gestem wspiera Ukrainę. Polski oddział Netflixa udostępnił listę filmów i seriali, które można obejrzeć z ukraińskim dubbingiem, zachęcając tym samym do tego, by wyświetlić je dzieciakom z Ukrainy.

Decyzja giganta streamingowego spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony komentujących. Oto lista filmów i seriali, które można zobaczyć na platformie Netflix z ukraińskim dubbingiem. Znajdzie się coś dla każdej kategorii wiekowej.

"Dzieciak rządzi: znowu w grze" sezony 1-4

"Nowa generacja"

"Kronika świąteczna"

"The Umbrella Academy" sezony 1-2

"Wysoka dziewczyna" część 1 i 2

"Klaus"

"Rodzeństwo Willoughby"

"Park Jurajski: Obóz Kredowy" sezony 1-4

"Poradnik łowczyni potworów"

"Wyprawa na księżyc"

"Dzika ekipa"

"Dzieciak rządzi: Złapać bobasa!"

"Łasuch" sezon 1

"Poczujcie rytm"

"Ohana: Najcenniejszy skarb"

"Gazu, pieski, gazu!" sezon 1

"Filuś i Kubuś" sezon 1

"Miasto duchów" sezon 1

"Świat centaurów" sezon 1-2

"Składanka"

"Harmidom" - film

"Gofcia i Mochi"

"Na tafli marzeń"

"He-Man i Władcy Wszechświata"

Więcej tytułów można znaleźć pod linkiem, który również został udostępniony przez platformę Netflix: https://www.netflix.com/browse/audio/uk.

Na dniach powinna się również pojawić lista nowości Netflix na marzec 2022. Spodziewamy się, że wówczas do polskiej wersji serwisu zostaną dodane kolejne produkcje z ukraińskim dubbingiem (albo chociaż napisami).