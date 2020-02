Netflix podał oficjalnie nową obsadę „Wiedźmina”. Wiemy, ile odcinków będzie miał drugi sezon

Informacje od Netfliksa potwierdzają to, co wiemy już nieoficjalnie: w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu „Wiedźmina”.

W sieci pojawiły się już nawet pierwsze szpiegowskie zdjęcia z okolic planu, pokazujące wygląd członków Scoia'tael, zbuntowanej armii tworzonej przez nieludzi.

Netflix uspokaja: w nowych odcinkach zobaczymy gwiazdy grające główne postaci w pierwszym sezonie.

" W nowych odcinkach pojawią się gwiazdy pierwszego sezonu, przede wszystkim Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Człowiek ze stali) odgrywający tytułową rolę wiedźmina, Geralta z Rivii, a także Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer, Freya Allan (Dzień trzeci, Gunpowder Milkshake) jako Ciri oraz Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike), ulubieniec fanów serii, jako Jaskier. "

Serwis VoD podał za to pokaźną listę aktorów, którzy w „Wiedźminie” zadebiutują. Poznaliśmy nawet postaci, w które się wcielą

Drugi sezon „Wiedźmina” z nowymi aktorami. Jakie postaci zagrają?

Najważniejsi nowi członkowie obsady „Wiedźmina” zostali przez Netfliksa zapowiedziany następującymi słowami:

" Do obsady drugiego sezonu dołączy Yasen Atour (Young Wallander) w roli Coena, Agnes Bjorn (Potwór) jako Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Szybcy i wściekli 9) jako Eskel, Aisha Fabienne Ross (Dziewczyna z portretu) w roli Lydii, Kristofer Hivju (Gra o tron) jako Nivellen oraz świeżo upieczona absolwentka szkoły aktorskiej, Mecia Simson, jako Francesca. "

Część z tych nazwisk pojawiała się we wcześniejszych przeciekach. Wprawne oko wychwyci brak Marka Hamilla, który według przecieków mógłby się wcielić w Vesimira.

Netflix podał także oficjalnie reżyserów poszczególnych odcinków, dzięki czemu poznaliśmy ich dokładną liczbę: będzie ich osiem, tak jak w pierwszym sezonie.

" Za reżyserię nowego sezonu odpowiedzialni będą odpowiednio, w przypadku odcinków 1. i 2. Stephen Surjik (Umbrella Academy), odcinków 3. i 4. Sarah O’Gorman (Przeklęta), odcinków 5. i 8. Ed Bazalgette (Upadek królestwa), a odcinków 6. i 7. Geeta V. Patel (Meet The Patels). "

Nie doczekaliśmy się niestety dokładnej daty premiery. Wiemy tylko, że debiutu drugiego sezonu „Wiedźmina” należy spodziewać się w 2021 roku.

