Netflix pokazał kolejne oficjalne zdjęcie Snu z "Sandmana". Serial ma być niezwykle różnorodny

Sandman - oficjalne zdjęcie z produkcji

"Śmiertelnicy wezwali i uwięzili Władcę Snów. Ten wprawdzie wydostaje się na wolność, ale odkrywa, że to tylko początek jego kłopotów" - takimi słowami pierwszy sezon "Sandmana" zapowiada Netflix. Nowe zdjęcie pochodzi z nieco późniejszych przygód Morfeusza, a na ekranie towarzyszy mu Lucienne, bibliotekarka jego królestwa Śnienia.

Poniżej możecie zobaczyć opisywane foto:

Twórca powieści Neil Gaiman wyjaśnił, że każdy odcinek ma być od siebie znacząco różny - pierwszy to "Downtown Abbey z magią", piąty to "najbardziej przerażająca rzecz, jaką w życiu widział", a szósty to "najbardziej pozytywna rzecz w całym serialu". Dodał, że jeżeli komuś nie podobał się jeden odcinek "Gry o tron", to prawdopodobnie nie spodoba mu się też inny odcinek. Dokładnie odwrotnie może być w przypadku "Sandmana".

Zdjęcia do serialu ruszyły w październiku 2020 roku w Wielkiej Brytanii. Aktualnie data premiery wyczekiwanej przez fanów komiksu serii nie jest jeszcze znana, jednak Netflix zapewnia, że nadejdzie ona "wkrótce".

Tom Sturridge zagra Morfeusza/Sen, Gwendolyn Christie jest Lucyferem, Sanjeev Bhaskar i Asim Chaudhry grają Kaina i Abela, Charles Dance zagra Rodericka Burgessa, Vivienne Acheampong to Lucienne, a Boyd Holbrook jest Koryntianinem.

W pozostałych rolach pojawią się: Kirby Howell-Baptiste (Śmierć, siostra Snu), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine, egzorcystka i prapraprababcia Johna Constantine'a), Niamh Walsh (młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps, kobieta o tysiącu tożsamości), David Thewlis (szalony John Dee, syn Ethel) oraz Patton Oswalt (Matthew, pomocnik Snu, kruk).