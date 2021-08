Na początku sierpnia 2021 Netflix pokazał nowy zwiastun 5. sezonu "Dom z papieru". Tym razem gang jest zamknięty w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale Profesor został schwytany przez Sierrę. Czego należy spodziewać się po nadchodzącym sezonie? Nie zabraknie oczywiście nowych bohaterów. Kim są i jak wyglądają?

Netflix pokazał nowych bohaterów z 5. sezonu "Domu z papieru" [ZDJĘCIA]

Według Berlina (Pedro Alonso), syn to „głowica nuklearna, która zniszczy wszystko”, jak powiedział do Rio (Miguel Herrán) w drugim odcinku pierwszej części serii. Wiele lat później publiczność poznaje syna Berlina, Rafaela, granego przez Patricka Criado (Riot Police). Rafael ma 31 lat, studiował inżynierię komputerową na MIT w Massachusetts i jest całkowicie pewien jednego: nie chce być taki jak jego ojciec.

Fot. materiały prasowe Netflix

W pierwszej części "Domu z papieru" spotykamy Tokio (Úrsula Corbero) zaszytą w kamperze, uciekającą przed policją i cierpiącą z powodu nieopisanej straty – miłości swojego życia. Poznajcie René (Miguel Ángel Silvestre, Sky Rojo, Sense8), mężczyznę, z którym Silene Oliveira przeprowadzała napady, z którym podróżowała, cieszyła się życiem i mężczyznę, którego kochała, zanim odkryła, że czasami rzeczy w jej idealnym, małym świecie mogą pójść bardzo źle.

Fot. materiały prasowe Netflix

Kolejną nową postacią, która pojawi się w tym sezonie, jest Sagasta (José Manuel Seda, Perdóname, Señor), Dowódca Sił Specjalnych Hiszpańskiej Armii. Jest zaprawiony w niezliczonych międzynarodowych misjach przeciwko najgorszym przedstawicielom ludzkiego gatunku, co czyni go dokładnie takim samym jak ludzie, których zabił. Jest urodzonym przywódcą, za którym jego ludzie podążą do samego końca, jeśli ich o to poprosi, ponieważ jest taki jak oni.

Fot. materiały prasowe Netflix

"Dom z papieru" na Netflix: Kiedy premiera 5. sezonu?

Nie możecie już doczekać się nowych odcinków? Pierwsza część piątego sezonu serialu "Dom z papieru" zostanie udostępniona wkrótce, bo już 3 września 2021.