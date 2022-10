Netflix pokazał zwiastun 5. sezonu "The Crown" [WIDEO]

Nowe odcinki "The Crown" zbliżają się wielkimi krokami. Zobaczcie, jak prezentuje się trailer 5. sezonu.

W sieci zadebiutował zwiastun 5. sezonu "The Crown". Na początku nowej dekady rodzina królewska staje przed swoim najtrudniejszym jak do tej pory wyzwaniem — opinia publiczna zaczyna otwarcie kwestionować jej rolę w Wielkiej Brytanii lat 90. Jak prezentuje się zapowiedź nowego sezonu produkcji Netfliksa?

"The Crown": Zobacz zwiastun 5. sezonu [WIDEO]

W nowym sezonie "The Crown" zobaczymy zbliżającą się 40. rocznicę objęcia władzy przez Elżbietę II. Królowa snuje refleksje na temat swoich rządów, w czasie których doczekała dziewięciorga premierów, wejścia telewizji pod strzechy i zmierzchu Imperium Brytyjskiego. Na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania. Upadek Związku Radzieckiego i przekazanie suwerenności w Hongkongu sygnalizują zmiany w międzynarodowym porządku i stawiają monarchię zarówno przed wyzwaniami, jak i szansami. Królową czekają też kłopoty rodzinne.

Zobaczcie, jak prezentuje się zwiastun 5. sezonu "The Crown".

Książę Karol (Dominic West) naciska na matkę, aby pozwoliła mu się rozwieść z Dianą (Elizabeth Debicki), co prowadzi do konstytucyjnego kryzysu monarchii. Oddalający się od siebie małżonkowie wywołują falę plotek i spekulacji. Zainteresowanie mediów rośnie. Diana postanawia przejąć kontrolę nad własną opowieścią, zrywając z rodzinnym protokołem i publikując książkę, która ujawnia rysy na relacjach Windsorów i sprawia, że Karol traci publiczne poparcie. Napięcie rośnie, gdy na scenie pojawia się Mohamed Al Fayed (Salim Daw), który — pragnąc dostać się do wyższych sfer — wykorzystuje własne bogactwo i władzę, aby zapewnić sobie i swojemu synowi Dodiemu (Khalid Abdalla) miejsce przy królewskim stole.

Fot. materiały prasowe Netflix

"The Crown" 5: Kiedy premiera na Netfliksie?

Nowe odcinki "The Crown" zobaczymy już 9 listopada 2022 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się finałowy 6. sezon produkcji.