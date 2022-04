Netflix pokazał zwiastun dokumentu o znanym seryjnym mordercy Johnie Waynie Gacym

Co jak co, ale Netflix uwielbia opowiadać historie o seryjnych mordercach. Tym razem dokumentaliści zrealizowali film na temat Johna Wayne'a Gacy'ego, który w trakcie kilku lat zamordował 33 chłopców i mężczyzn.

John Wayne Gacy - Netflix zrealizował dokument o seryjnym mordercy

"Co wam powiem, to pewien fakt. Jestem osobą lubującą się we władzy. Uwielbiam władzę i siłę. Nikt inny nie miał jaj, żeby zrobić to, co ja zrobiłem. Znów was oszukałem" - takie słowa słyszymy z ust Gacy'ego w zwiastunie nadchodzącego serialu dokumentalnego "Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes".

Jak czytamy w oświadczeniu prasowym Netflixa, trzyodcinkowy serial dokumentalny ma opiewać w nowe wywiady z "głównymi uczestnikami" działań seryjnego mordercy, który na przestrzeni 4 lat zamordował 33 mężczyzn i chłopców. Oprócz tego usłyszymy słowa jednego z ocalałych i komentarze od osób, które nigdy nie wypowiadały się o tym publicznie.

Gacy, który często dorabiał jako klaun na imprezach charytatywnych i przyjęciach dla dzieci, został skazany na śmierć w 1980 roku, a w 1994 roku wykonano na nim karę śmierci za pomocą zastrzyku.

Zwiastun mrozi krew w żyłach - Gacy opowiada, że "nie ma w nim żalu", bo "klaunom wszystko uchodzi na sucho. Nawet morderstwo". Zobaczcie zapowiedź serialu dokumentalnego poniżej:

Serial dokumentalny "Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes" zadebiutuje na Netflixie 20 kwietnia 2022 roku. Reżyserem produkcji jest Joe Berlinger, który wcześniej zrealizował poprzednią wersję "Conversations with a Killer" o Tedzie Bundym.