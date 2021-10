Netflix potwierdził, że "Squid Game" miało największy debiut w historii platformy

Stało się to, co przypuszczaliśmy chyba wszyscy - Netflix oficjalnie poinformował, że "Squid Game" zanotował najlepszy serialowy debiut w historii platformy. Produkcja doczekała się ponad 111 milionów widzów.

Squid Game największym hitem w historii Netflix? Genialny debiut serialu

"Squid Game", czyli koreański thriller o ludziach biorących udział w zabójczym turnieju z zabawami dla dzieci, stał się niemalże z miejsca absolutnym hitem dla Netflix. Od momentu swojej premiery produkcja zajmowała 1. miejsce wśród najpopularniejszych seriali Netflix w wielu krajach, absolutnie dominując w rankingach. Już kilka tygodni temu dochodziły do nas wieści, że to może być jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii platformy.

Okazało się, że te informacje były prawdziwe - Netflix we wtorek 12 października 2021 roku potwierdził, że "Squid Game" stał się najlepszym debiutem w historii platformy w ciągu miesiąca od premiery.

Jak czytamy w krótkim tweecie Netflixa, "Squid Game" został odtworzony przez "111 milionów fanów" w pierwsze 4 tygodnie od premiery. To oznacza, że serial absolutnie zmiażdżył poprzedniego rekordzistę - tym był popularny romans "Bridgertonowie", który zanotował wynik 82 milionów widzów.

I nawet jeśli Netflix często stosuje niejasne kryteria w liczeniu oglądalności swoich seriali, to umówmy się - różnica między "Squid Game" i "Bridgertonami" musiała być naprawdę absurdalnie duża. Jak zauważa Deadline, obecnie platforma liczy "objerzenie" jako odtworzenie co najmniej 2 minut danej pozycji. To znaczy, że co najmniej 111 milionów użytkowników obejrzało przynajmniej 120 sekund szalenie popularnej koreańskiej produkcji.

Kto wie, może za kilka miesięcy będziemy mogli zobaczyć bardziej szczegółowe raporty dotyczące oglądalności "Squid Game" - ile osób faktycznie obejrzało wszystkie 9 odcinków? Który z epizodów był najchętniej oglądalnym? Ile łącznie czasu poświęcono na seanse serialu?

Niemalże pewne jest jednak to, że raczej prędzej, niż później powstanie 2. sezon produkcji. Netflix raczej nie będzie chciał zmarnować takiej popularności "Squid Game".