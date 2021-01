Netflix szuka naukowych dowodów na życie po śmierci. Zobacz zwiastun dokumentu "Przeżyć śmierć"

Netflix słynie nie tylko ze swoich fantastycznych filmów i seriali fabularnych, ale także z produkcji dokumentalnych sięgających do historii lub poruszających różne aspekty życia. Tym razem serwis postanowił skupić się na jego kresie, czyli śmierci. Jednak czy śmierć naprawdę oznacza koniec? Twórcy serialu dokumentalnego "Przeżyć śmierć" szukają odpowiedzi na to pytanie, ukazując prawdziwe historie ludzi oraz wyniki badań nad życiem pozagrobowym, reinkarnacją i zjawiskami paranormalnymi.

Netflix pokazał zwiastun dokumentu "Przeżyć śmierć"

"Przeżyć śmierć" to próba zgłębienia tematu, nad którym ludzkość zastanawia się od zarania dziejów - tematu śmierci i tego, co po niej następuje. W świecie, w którym nauka i świadomość ludzka osiągnęły niewyobrażalny wcześniej poziom, proste odpowiedzi, jakie oferują religie, już nie wystarczają. Nowy dokument Netfliksa eksploruje ten nieodkryty obszar, przeplatając innowacyjne badania z relacjami osób, które otarły się o śmierć lub twierdzą, że nawet jej doświadczyły. "Przeżyć śmierć" zabiera widzów w nadzwyczajną podróż poza znany nam świat ludzkiej egzystencji.

"Przeżyć śmierć" - kiedy premiera?

Serial dokumentalny "Przeżyć śmierć" został oparty na książce "Surviving Death: A Journalist Investigates Evidence for an Afterlife" bestsellerowej autorki i dziennikarki Leslie Kean. Jego reżyserką jest Ricki Stern, znana przede wszystkim ze swoich dokumentów: "Maraton Bostoński: Zamach na mecie", "Joan Rivers: A Piece of Work", "Powrót do sprawy Roe: Prawa kobiet w politycznej grze", "The Devil Came on Horseback" czy "The Trials of Darryl Hunt". Produkcja liczy sześć odcinków. Premiera odbędzie się już 6 stycznia 2021 na Netflix.