Netflix skasował dwa popularne seriale przez koronawirusa. Fani zrozpaczeni

W związku ze zmianami w harmonogramach oraz stosowaniem środków ostrożności, koszty produkcji seriali poszybowały w górę. Efekt? Nawet Netflix, któremu pandemia przysporzyła dodatkowej popularności, musiał zdecydować się na cięcia. Takie, które nie spodobały się wielu fanom.

Netflix skasował dwa seriale przez koronawirusa

Pierwszą z produkcji, która nie doczeka się kolejnego sezonu jest "The Society", czyli współczesna adaptacja "Władcy much" Williama Goldinga. Choć serial został oficjalnie przedłużony na 2. sezon, a prace nad nowymi odcinkami już ruszyły, gigant streamingowy zrezygnował z kontynuowania serii.

Drugiego sezonu nie doczeka się również "To nie jest OK", czyli połączenie "Stranger Things" i "The End of the F***ing World". Ten przypadek zabolał widzów szczególnie. Produkcja cieszyła się bowiem niemałą popularnością, a finał pierwszej odsłony zakończył się w niezwykle intrygujący sposób. Wiele osób czekało zatem z niecierpliwością na dalsze losy Sydney i Stanleya.