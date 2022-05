Netflix skasował popularny serial komediowy "Siły Kosmiczne" ze Stevem Carellem w roli głównej

Netflix całkiem niespodziewanie postanowił anulować powstawanie kolejnego sezonu "Sił Kosmicznych", czyli serialu komediowego od twórców "The Office" ze Stevem Carellem w roli głównej.

Netflix anulował serial Siły Kosmiczne ze Stevem Carellem

Jak podaje Deadline, Netflix podjął decyzję o niewznawianiu komedii ze Stevem Carrellem na kolejny sezon. To oznacza zarazem, że ostatnie odcinki "Sił Kosmicznych" były zwieńczeniem historii autorstwa twórców amerykańskiej wersji legendarnego "The Office".

Netflix zapowiadał nowe odcinki produkcji zainspirowanej słowami Donalda Trumpa (ten w 2018 roku stwierdził, że warto byłoby zrobić specjalną jednostkę wojska, która zajmowałaby się chronieniem satelitów i ziemskiej przestrzeni kosmicznej) w poniższy sposób:

W 2. sezonie serialu "Siły Kosmiczne" generał Naird i jego nierozgarnięci współpracownicy próbują się wykazać przed nową administracją, jednocześnie zmagając się z konfliktami interpersonalnymi. Czy poradzą sobie z rosnącą presją? Jakby nie było, Siły Kosmiczne to tylko ludzie.

Dziennikarze Deadline podkreślili w swoim raporcie, że głównym powodem anulowania serialu był jego słaby wynik w oglądalności wg Nielsena oraz w wewnętrznych statystykach serwisu. Drugi sezon serialu "Siły Kosmiczne" znalazł się bowiem dopiero na piątym miejscu najchętniej oglądanych produkcji w tygodniu swojej premiery i utrzymał się na liście zaledwie kilka dni.

Dla porównania - pierwszy sezon utrzymywał się na czołowych miejscach Top 10 przez kilka tygodni, dlatego Netflix był pewien sukcesu kolejnego sezonu i oczywiście zamówił kolejne odcinki od utalentowanych twórców.

Wygląda na to, że Netflix faktycznie zmienił swoje podejście do tworzenia produkcji oryginalnych i już nie rzuca pieniędzy na praktycznie wszystko, co się da - teraz "Siły Kosmiczne", jakiś czas temu zabili "w zarodku" serial animowany od Meghan Markle i tylko czekać, aż pod gilotynę trafią kolejne projekty.