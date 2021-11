Netflix stworzy kinowy świat "Power Rangers". Szykuje się zalew nowych produkcji z serii

Power Rangers znajdą swój dom na Netflix

Jonathan Entwistle został wybrany jako reżyser nadchodzącego filmowego restartu serii Power Rangers. The Hollywood Reporter wyjaśnił, że twórca "End of the Fucking World" ma przy okazji nadzorować filmowe i serialowe dokonania w serii, pełniąc rolę Kevina Feige'ego dla Hasbro.

Teraz dowiedzieliśmy się, że firma zamierza stworzyć wielki świat Power Rangers, który ma mieć swój dom na Netflix. Jak podaje Deadline, firmy dogadały się między sobą i już ruszyły przygotowania do całego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia multimedialnego. Jak czytamy w oświadczeniu:

Odkąd zaczęliśmy współpracować przy Power Rangers z Jonathanem, to szukaliśmy miejsca dla całej naszej serii. To nie jest tylko serial - to seriale, filmy, a także programy dla dzieciaków. Znaleźliśmy odpowiednich scenarzystów i ci już pracują nad nowymi programami. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do całej sprawy, Netflix jest podekscytowany, twórcy są podekscytowani i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieli jakieś konkretne informacje.

Entwistle dodał tylko od siebie krótkie:

Wygląda na to, że wyszło szydło z worka! Nowy świat "Power Rangers" nadchodzi i pojawi się na Netflix.

Niestety - na tym kończą się oficjalne informacje przekazane przez firmę. W połowie 2021 roku pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące nowego filmu o "Power Rangers". Nowa drużyna ma nie być ograniczona do 5 członków, a ci będą zupełnie oryginalną grupą herosów.

Hasbro zależy na tym, żeby wśród nowych postaci były osoby o różnych kolorach skóry, pochodzeniu i preferencjach seksualnych. Główną bohaterką/szefową Rangerów ma być natomiast kobieta.

Jeśli chodzi zaś o fabułę, to film miałby skupić się na podróżach w czasie. Głównym złoczyńcą byłby Lord Zedd, a w trakcie produkcji odwiedzilibyśmy różne fragmenty historii Power Rangers, dzięki czemu twórcy mogliby pokazać różne stroje i Zordy, którymi dysponowali Rangerzy na przestrzeni lat. Przy okazji produkcja miałaby ściśle połączyć seriale i filmy w jeden wielki świat, co brzmi bardzo prawdopodobnie, biorąc pod uwagę powyższe informacje.