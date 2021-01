Netflix stworzy serial na podstawie The Elder Scrolls? Ma mieć "budżet Wiedźmina"

The Elder Scrolls doczeka się serialu na Netfliksie?

Platforma streamingowa jest już domem dla m.in. "Castlevanii" w wersji anime, a w produkcji są już seriale na podstawie gier Assassin's Creed, czy Resident Evil. Do tych obrazów ma dołączyć The Elder Scrolls, wysokobudżetowy serial bazujący na serii gier wideo o tym samym tytule.

Według nowych informacji podanych przez Daniela Richtmana, Netflix ma pracować z Bethesdą nad stworzeniem nowego serialu bazującego na ich bardzo popularnej serii gier The Elder Scrolls. Korzenie serii sięgają 1994 roku i od tamtego czasu wciąż pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych marek w świecie gier wideo. To do niej należą tytuły pokroju Morrowinda, Obliviona, czy Skyrima.

Richtman twierdzi, że Bethesda chciałaby zrealizować serial aktorski, który budżetem miałby dorównywać "Wiedźminowi". Oczywiście, sama produkcja jest na bazie książek Sapkowskiego, jednak przy okazji tak nazywa się jedna z największych marek gier wideo konkurujących z The Elder Scrolls. Dlatego też łatwo zrozumieć, dlaczego Bethesda chce, by serial "The Elder Scrolls" kosztował tyle, co "Wiedźmin".

Jeśli chodzi zaś o źródło tych doniesień, to Richtman zdaje się być całkiem niezłym źródłem informacji z branży telewizji/kina. Znany na Twitterze jako DanielRPK, dziennikarz ma na koncie sporo prawdziwych przecieków z filmów Marvela i DC. Jednak wiecie - na razie to jednak tylko plotka. Solidna, ale plotka.

Poza tym, zdaje się to być całkiem niezłym ruchem ze strony Bethesdy. W 2020 roku ogłoszono oficjalnie, że ich inna popularna marka doczeka się serialu - mowa tu oczywiście o Fallout. Ten zostanie przygotowany przez duet odpowiedzialny za "Westworld" HBO, czyli Lisę Joy i Jonathana Nolana.

Trochę dziwne, że firma miałaby współpracować z dwoma różnymi platformami streamingowymi ("Fallout" ma być przygotowany przez Amazon Prime Video), ale szefostwo Bethesdy przy okazji zapowiedzi "Fallouta" powiedziało, że planuje wejść na rynek telewizyjny z prawdziwym przytupem. Dwa wysokobudżetowe seriale na dwóch największych platformach streamingowych? Brzmi jak zrealizowanie tej obietnicy.