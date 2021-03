Netflix stworzy serial o Asteriksie i Obeliksie. Przygotuje go scenarzysta "Misji Kleopatry"

Jak podaje portal Deadline, animowany w 3D serial zostanie stworzony przez Francuzów i trafi na Netflix około 2023 roku. Tak jak wspomnieliśmy, reżyser i scenarzysta "Misji Kleopatry" Alain Chabat będzie pełnił rolę showrunnera nowego serialu.

Film był sukcesem komercyjnym i artystycznym - do dziś utrzymuje wysokie 4. miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów w historii Francji. Produkcja dzięki swojej genialnej polskiej lokalizacji pozostaje popularna również w Polsce.

Z informacji Deadline wynika, że nowy serial będzie inspirowany serią "Bitwa Wodzów" i filmem "Wielka Bitwa Asteriksa". Rzymianie, którzy mają dosyć bycia absolutnie poniżanymi przez dzielnych Galów, postanawiają skłócić ze sobą największych galickich wodzów, organizując wielki turniej. W jego wyniku druidzi zostają pojmani, a wraz z nimi Galowie tracą również dostęp do magicznego napoju.

Na temat produkcji wypowiedział się szef oryginalnej ramówki animowanej Netfliksa, Dominique Bazay:

Rozmawiałem z wydawnictwem Albert Rene przez lata, zachęcając ich do tego, by do nas dołączyli. Zbudowaliśmy świetną relację, pełną zaufania, szacunku i miłości do tych bohaterów.