Netflix testuje nową funkcję. Będzie pomagała w dawkowaniu przyjemności

Timer - na czym polega nowa funkcja w aplikacji Netflix?

Netflix bezustannie testuje nowe możliwości, aktualizacje i ulepszenia, które mają uczynić korzystanie z aplikacji serwisu łatwiejszym, przyjemniejszym lub bardziej intuicyjnym. Od kilku dni część użytkowników mogła zauważyć na swoich smartfonach, że podczas oglądania serialu lub filmu w prawym górnym rogu pojawia się timer. Nowa opcja działa dokładnie tak samo jak stare dobre ustawianie czasu do wyłączenia telewizora, kiedy np. oglądamy serial do snu i nie chcemy, by kolejne odcinki odtwarzały się po naszym zaśnięciu. Takie rozwiązanie uchroni nas przed poszukiwaniem odcinka, na którym skończyliśmy, a nasz telefon - przed niepotrzebnym rozładowaniem baterii.

Timer na Netflix można ustawić na 15, 20 lub 45 minut, po których aplikacja automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Można też ustawić opcję wyłączenia aplikacji wraz z końcem oglądanej produkcji. Poza wspomnianą funkcjonalnością, timer może okazać się użyteczny także wtedy, kiedy nie chcemy zatracić się w binge-watchingu podczas obiadu, kiedy mamy tylko określony czas wolny przed pracą lub spotkaniem, a także kiedy chcemy dawkować dzieciom (lub sobie) przyjemność oglądania ulubionych seriali.

Nowa opcja na Netflix nie działa? Sprawdź swoje ustawienia

Testy timera na Netflix trwają na razie od kilku dni na wybranej grupie kont. Póki co przeprowadzane są tylko na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Jeśli jednak masz telefon z Androidem i nie widzisz takiej opcji u siebie, może to oznaczać, że nie zaznaczyłeś stosownej zgody w ustawieniach lub - że po prostu tym razem Cię nie wybrano. W takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na powszechne wdrożenie nowej funkcji w aplikacji Netflix.