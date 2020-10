Netflix tworzy aktorski serial na podstawie "Assassin's Creed". Co wiemy o produkcji?

Jak podaje serwis Variety, Ubisoft i Netflix kontynuują swoją ofensywę produkcyjną. Tym razem streamingowy gigant zamierza przenieść na małe ekrany popularną serię "Assassin's Creed". Na razie nie znamy zbyt dużo szczegółów na temat projektu, ponieważ ten nie ma nawet showrunnera. Wiemy jednak, że producentami wykonawczymi mają być Jason Altman i Danielle Krenik z telewizyjnego oddziału Ubisoftu.

Powstaje serial aktorski ze świata Assassin's Creed

Jak czytamy w oświadczeniu prasowym Ubisoftu:

" Przez ponad 10 lat miliony fanów na całym świecie pomogły Assassin's Creed stać się ikoniczną marką. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy z Netfliksem stworzyć następną odnogę sagi zwanej Assassin's Creed. "

Assassin’s Creed zadebiutowało w 2007 roku i od tamtego czasu seria gier sprzedała się w liczbie ponad 155 milionów egzemplarzy. Cała seria opowiada historię walki między zakonem asasynów a Templariuszami - jedni dążą do całkowitej wolności, drudzy wierzą zaś, że ludzkość zazna prawdziwe szczęście tylko jako uporządkowana grupa pod ich kierownictwem.

Obydwie grupy używają technologii do odtwarzania genetycznych wspomnień swoich przodków, by odnaleźć zaginione Fragmenty Edenu. Te dają bowiem użytkownikowi niespotykane boskie moce. To właśnie na odgrywaniu tych wspomnień skupia się rozgrywka we wszystkich dotychczasowych odsłonach serii. Gracze mieli już możliwość odwiedzenia czasów krucjat, wiktoriańskiej Anglii, starożytnego Egiptu i Grecji, renesansowych Włoch, czy USA z czasów walki o niepodległość.

Netflix też nie krył zadowolenia z tej współpracy w oficjalnym oświadczeniu:

" Jesteśmy podekscytowani, że możemy z Ubisoftem przenieść bogaty i różnorodny świat Assassin's Creed na małe ekrany. Od zapierających dech w piersi historycznych światów, przez rozłożenie ich po całym globie, aż do ogromnej popularności, które uczyniły serię jedną z najlepiej sprzedających się gier na świecie, nie możemy się doczekać, by stworzyć epicki serial na podstawie tej wyjątkowej serii. "

Niestety, na razie nie znamy kolejnych szczegółów na temat projektu.

Najnowszą grą z serii Assassin's Creed jest nadchodząca Valhalla. Produkcja ma zadebiutować już 10 listopada na pecety, Playstation 4 i Xbox One. Zapowiedziano również wersje na Playstation 5 oraz Xbox Series X/S. Te mają się pojawić w sprzedaży kilka dni później.