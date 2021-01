Netflix ujawnił obsadę serialu "The Sandman". Produkcja na podstawie komiksu Gaimana wkrótce na platformie

Seria komiksów o Śnie autorstwa Neila Gaimana wkrótce doczeka się ekranizacji. "The Sandman" będzie serialem na podstawie kultowego dzieła pisarza. Netflix zapowiada produkcję jako jedną z najdroższych inwestycji w historii platformy.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w październiku 2020 roku w Wielkiej Brytanii. Aktualnie data premiery wyczekiwanej przez fanów komiksu serii nie jest jeszcze znana, jednak Netflix zapewnia, że nadejdzie ona "wkrótce".

The Sandman: Netflix ujawnił obsadę serialu

Co więcej, platforma zdradziła właśnie część obsady, która pojawi się w serialu. Wcześniej wiedzieliśmy, że w rolę tytułową wcieli się Tom Sturridge, a Lucyferem zostanie Gwedoline Christie.

Tym razem do obsady dołączyła Vivienne Acheampong znana z filmu "Wiedźmy", Charles Dance, którego widzowie mogą znać z produkcji takich jak "Mank", "Godzilla II: Król potworów", "Gra o Tron" czy "The Crown", Sanjeev Bhaskar z "Yesterday" i "Czego dusza zapragnie", Asim Chaudhry z programu "People Just Do Nothing" oraz Boyd Holbrook, który pojawił się w "Obywatelu Milku", "Zrodzonym w ogniu" czy "Zaginionej dziewczynie".

"Sandman nadchodzi", a razem z nim:

Tom Sturridge jako Sen, Władca Śnienia

Gwendoline Christie jako Lucyfer, Gwiazda Zaranna

Vivienne Acheampong jako Lucienne, Bibliotekarka Śnienia

Charles Dance jako Roderick Burgess, Szarlatan i mag

Sanjeev Bhaskar jako Kain, Pierwszy morderca

Asim Chaudhry jako Abel, Pierwsza Ofiara

Boyd Holbrook jako Koryntczyk, Zbiegły Koszmar

Jak zapowiada Netflix, Neil Gaiman będzie zaangażowany w produkcję. Pisarz został producentem wykonawczym oraz współautorem serialu.