Netflix usunął jeden z odcinków "It's Always Sunny in Philadelphia". Powodem treści rasistowskie

Protesty w USA, wywołane śmiercią George'a Floyda, wywierają wpływ również na środowisko filmowe. Coraz większa grupa filmów i seriali jest krytykowana, modyfikowana lub usuwana z platform streamingowych z powodu prezentowania treści uważanych za rasistowskie. Taki los spotkał między innymi wielosezonowe seriale "Cops" i "Live P.D.", które zostały skasowane, czy kultowy film "Przeminęło z wiatrem", który usunięto z platformy HBO Max. Oberwało się też produkcji "The Dukes of Hazzard". Teraz do tego niesławnego grona dołączył popularny serial komediowy "It's Always Sunny in Philadelphia".

Netflix usunął jeden z odcinków "It's Always Sunny in Philadelphia"

Brytyjski Netflix przyjrzał się dokładniej serialowi i widocznie doszedł do wniosku, że jeden z jego odcinków zawiera treści, które można uznać za obraźliwe i rasistowskie. Chodzi o 9. odcinek 6. sezonu, w którym Mac (Rob McElhenney) i Dee (Kaitlin Olson) przebrani są za osoby czarnoskóre. Mamy tu zatem do czynienia z kontrowersyjnym zabiegiem tzw. Blackface, gdy osoba biała "karykaturuje" czarnoskórą.

W chwili powstawania niniejszego artykułu, rzeczony odcinek wciąż jest dostępny na platformie Hulu. Co ciekawe, Netflix nie skasował innego odcinka "It's Always Sunny in Philadelphia", zatytułowanego "The Gang Makes Lethal Weapon 6". Tutaj znów mamy do czynienia ze zjawiskiem Blackface, a sam epizod można uznać za znacznie bardziej kontrowersyjny niż ten, który zniknął z platformy.