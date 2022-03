Netflix wprowadzi opłatę za dzielenie się kontem między różnymi domostwami. Ruszają testy aplikacji

Netflix wprowadzi opłatę za dzielenie się kontem?

Teraz Netflix zamierza wprowadzić dodatkowy koszt do abonamentu, który zostanie nałożony na użytkowników dzielących się swoim kontem z osobami spoza domostwa. Pierwsze testy mają się odbyć w najbliższych tygodniach w Chile, Kostaryce i Peru.

Spodziewany koszt takiej usługi to około 30% planu podstawowego, czyli mniej więcej 10 złotych miesięcznie. Niestety na razie nie wiemy, czy osoby dzielące się planem z np. 3 domostwami będą musieli zapłacić trzykrotną stawkę.

Decyzję wyjaśniła Chengyi Long, szefowa innowacji produktu w Netflix za pośrednictwem ich bloga:

Zawsze staraliśmy się ułatwić dzielenie kontem na Netflix, dając możliwość tworzenia oddzielnych profili i pozwalając na odtwarzanie naszej usługi na kilku ekranach jednocześnie. Chociaż te usługi są bardzo popularne, to stworzyły też sporo zamieszania na temat tego, kiedy i jak możemy dzielić się Netflixem. Przez to nasza usługa jest dzielona między domostwami, co wpływa na nasze możliwości inwestowania w seriale i filmy dla naszych użytkowników.

Krótko mówiąc - płaćcie nam, a nie swoim znajomym, bo inaczej będziemy robili mniej sezonów "Emily w Paryżu" i "Bridgertonów".

Test zostanie przeprowadzony tylko na użytkownikach, którzy korzystają z planów Standard i Premium - te bowiem pozwalają użytkownikom na korzystanie z wielu ekranów jednocześnie.

Mniejszą nowością jest również przenoszenie profili użytkowników między różnymi kontami - to opcja dla osób, które postanowią "odpisać" się ze współdzielonego konta i przenieść się na swoje poletko. Pozwoli to nie tracić historii oglądania, ustawień i nie zerować algorytmów, które odpowiadają za to, co Netflix nam sugeruje do oglądania.