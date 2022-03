Netflix wycofuje się z terytorium Rosji i udostępnia za darmo film o Euromajdanie. Firma sprzeciwia się inwazji na Ukrainę

Netflix wycofuje się z terytorium rosyjskiego

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w ostatnich dniach włodarze platformy zdecydowali się zawiesić prace nad czterema produkcjami, powstającymi we współpracy z tamtejszymi twórcami, a także nie zgodzili się podporządkować nowemu prawu, wedle którego mieliby emitować na platformie około 20 prorosyjskich kanałów informacyjnych.

Teraz platforma Netflix postanowiła wykonać kolejny krok w ramach sprzeciwu ostatnim wydarzeniom w Ukrainie. Jak donosi portal Variety, firma wystosowała oficjalne świadczenie w sprawie swojej przyszłości na terenie Rosji. Mówiąc krótko - żadnej przyszłości nie będzie, bo serwis wycofuje się z tego regionu:

W wyniku bieżącej sytuacji zdecydowaliśmy się zawiesić działanie naszej usługi na terenie Rosji.

Kolejnym krokiem Netflixa było zdecydowanie się na udostępnienie za darmo na swoim YouTubie filmu "Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom", który opowiada o protestach z 2013/14 roku. Trwające 93 dni wydarzenia nazwane Euromajdanem doprowadziły do obalenia prezydenta Janukowycza ze stanowiska. Produkcja skupia się na uczestnikach protestów, prezentując ich historie i przybliża sytuację geo-polityczną, która doprowadziła do bieżących tragicznych zdarzeń.

Film zobaczycie poniżej: