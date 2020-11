Netflix zaczął pracę nad trzecim sezonem "You". Kiedy premiera?

Fani serialu "You" zapewne czekają na ciąg dalszy historii o stalkerze-mordercy, wprowadzającym swoje ofiary w błąd miłą dla oka aparycją. Mamy dobrą wiadomość. Ruszyły zdjęcia do nowych odcinków hitu Netfliksa.

"You" sezon 3 - ruszyły zdjęcia do kontynuacji serialu

Opowieści, w których centralną rolę gra morderca, najlepiej taki który jest jednocześnie narratorem, cieszą się dużą popularnością. Prawdopodobnie z tego powodu serial "You" ma tak wysoką oglądalność, że Netflix zdecydował się na jego kontynuację.

Pierwszy sezon adaptacji powieści Caroline Kepnes okazał się sporym sukcesem, ale popularność drugiego przerosła oczekiwania twórców, mimo iż mieli w planach kontynuację. Fani od kilku miesięcy czekają na wieści od osób odpowiedzialnych za "You". W końcu się doczekali. Na oficjalnym Twitterze Netfliksa pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu nowych odcinków serialu.

" Polecamy zachować co najmniej dwumetrowy odstęp od Joego Godberga, bez względu na czas. Trzeci sezon "You" wrócił na plan. "

Na fotce widzimy oczywiście Penna Badgleya, który wciela się psychopatę. Opis odnosi się nie tylko do morderczych skłonności głównego bohatera, ale również szalejącej od wielu miesięcy pandemii koronawirusa. Badgley ma na twarzy maseczkę ochronną, która koresponduje z wydarzeniami z serialu. Widnieje na niej napis "Hello You", który może być symbolicznym powitaniem z fanami serialu, ale również odniesieniem do słów, które Joe Goldberg wypowiada, gdy upatrzy sobie nową ofiarę.

"You" trzeci sezon - kiedy premiera na Netflix?

Na razie nie wiadomo, co dokładnie czeka bohaterów "You". Z ostatniego odcinka drugiego sezonu możemy wywnioskować, że akcja kontynuacji rozgrywać się będzie na przedmieściach. Joe związał się z równie morderczą Love Quinn (Victoria Pedretti), która spodziewa się ich dziecka. Pod koniec drugiego sezonu zapowiedziano jednak, że sielanka nie będzie trwała długo, bo Goldberg upatrzył sobie nowy cel.

Poza Badgleyem i Pedretti w serialu wystąpili między innymi Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry, Shay Mitchell, Ambyr Childers, James Scully, Jenna Ortega i Carmela Zumbado. Premiera trzeciego sezonu "You" na Netfliksie odbędzie się 6 kwietnia 2021 roku.

