Netflix zamówił serialowe „Resident Evil”. Znamy pierwsze szczegóły fabuły

Pierwsza gra z serii „Resident Evil” pojawiła się na rynku w 1996 roku, znana w Japonii także jako „Biohazard”. W 2002 roku na ekrany kin wszedł zaś pierwszy aktorski film, związany z marką. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły serialu telewizyjnego platformy streamingowej Netflix, osadzonego w tym samym świecie. Pierwsze wzmianki nt. tej produkcji pojawiły się już na początku zeszłego roku.

Serial „Resident Evil” – o czym opowie?

Platforma Netflix podzieliła się właśnie pierwszymi konkretnymi detalami, dotyczącymi nowej produkcji.

Serial Netfliksa miałby rozgrywać się w dwóch płaszczyznach czasowych. W pierwszej linii narracyjnej, czternastoletnie siostry Jade i Billie Wesker miałyby przeprowadzić się do New Raccoon City. Miasta korporacji, którego zasady działania nie są do końca zrozumiałe dla dwóch dorastających dziewcząt.

" „Im więcej czasu spędzają w mieście, tym mocniej orientują się, że miasto nie jest tym, na co na pierwszy rzut oka wygląda. Pod powierzchnią kryją się liczne sekrety. Sekrety, które mogą zniszczyć świat” "

Najgorsze jest to, że ich ojciec, najprawdopodobniej Albert Wesker (materiały prasowe celowo uniknęły pierwszego imienia mężczyzny), również skrywa mroczną tajemnicę.

Druga linia czasowa ma rozgrywać się 16 lat później, gdy zombie przejęły kontrolę nad światem.

" „Na Ziemi żyje mniej niż 15 mln ludzi. Za to znajduje się na niej ok. 6 mld potworów – ludzi i zwierząt zainfekowanych wirusem T. Trzydziestoletnia Jade musi nauczyć się sztuki przetrwania w tym nowym złowrogim świecie. jest to o tyle trudniejsze, gdy demony przeszłości i sekrety dotyczące zarówno jej ojca, siostry, jak i jej samej - zaczynają coraz mocniej ją prześladować”. "

Serial „Resident Evil” – obsada i ekipa

W tym momencie znamy jedynie nazwisko showrunnera nowego serialu. Został nim Andrew Dabb, mężczyzna, który od lat współpracował jako scenarzysta serialu „Supernatural”, a od kilku sezonów jest też co-showrunnerem produkcji, wraz z Erikiem Kripke.

Na ten moment nie wiemy jeszcze kto miałby pojawić się w obsadzie nowego serialu.

Serial „Resident Evil” – kiery premiera?

W chwili obecnej nieznane są dokładne dane dotyczące terminu rozpoczęcia zdjęć do serialu, a tym bardziej - daty jego premiery. Wydaje się, że najwcześniej nastąpi to pod koniec 2021 roku, bądź na początku 2022. Oczywiście, jeśli ekipa filmowa będzie mogła wejśc na plan. Z informacji prasowej Netfliksa wynika jednak, że pierwszy sezon serialu miałby składać się z ośmiu ok. godzinnych odcinków.

