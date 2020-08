5. i zarazem ostatni sezon serialu "Dom z papieru" skupi się na finale wielkiego skoku. Twórcą sezonu jest Alex Pina, a za produkcję odpowiada Vancouver Media na zlecenie Netflix. Produkcja 5. sezonu rusza 3 sierpnia. Ta część serialu będzie się składać z 10 odcinków.

Netflix zapowiedział koniec "Dom z papieru". Kiedy premiera 5. sezonu?

Alex Pina, twórca i producent wykonawczy, tak wypowiedział się na temat nadchodzącego serialu Netflix:

" Prawie cały rok myśleliśmy o tym, jak rozbić naszą szajkę. Jak przechytrzyć Profesora. Jak doprowadzić to sytuacji, które dla wielu bohaterów staną się bez wyjścia. W efekcie powstała piąta część serialu „Dom z papieru”. Zobaczymy jeszcze bardziej dzikie i ekstremalne oblicze toczącej się walki i będzie to z pewnością najbardziej niezwykły i wciągający sezon serialu. "

Jak na razie nie wiadomo, kiedy powstanie 5. sezon popularnego serialu.

Wśród obsady serialu znajdą się: Úrsula Coberó (Tokio), Álvaro Morte (Profesor) , Itziar Ituño (Lizbona), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Sztokholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marsylia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Porucznik Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspektor Sierra), José Manuel Poga (Gandia) i wielu innych.

To już pewne, że do obsady serialu dołączą również Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8) i Patrick Criado (nominowany do hiszpańskiej nagrody filmowej Goya za występ w "Wielka hiszpańska rodzina, Życie bez pozwolenia").

Producentem wykonawczym serialu będzie Jesús Colmenar, wraz z Alexem Piną, który będzie pełnił także funkcję showrunnera. Cristina López Ferraz powraca w roli kierownika produkcji i producenta wykonawczego. Javier Gómez Santander (główny scenarzysta), Migue Amodeo (autor zdjęć) i Esther Martínez-Lobato są rónież koproducentami serialu.

Za reżyserię piątej części „Domu z papieru” odpowiadają: Jesús Colmenar, Koldo Serra i Álex Rodrigo.