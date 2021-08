Netflix zdradził listę nowości na wrzesień 2021. Jest "Lucyfer", "Dom z papieru", a także miłe niespodzianki

Koniec wakacji ma dosłownie kilka plusów - jednym z nich jest chociażby lista nowości, które zobaczymy we wrześniu 2021 roku na Netflix. Jest na co czekać.

Netflix - lista nowości na wrzesień 2021

Koniec wakacji na Netflix oznacza nie tylko wiele nowości, ale także powrót uwielbianych przez widzów seriali. Wśród nich zobaczymy m.in. trzeci sezon "Sex Education". W nim nie tylko poznamy nowych członków obsady, w tym nową dyrektorkę liceum Moordale. Czy szkołę czeka prawdziwa rewolucja?

Zobaczymy także pierwszą część finałowego sezonu "Domu z papieru" i dowiemy się, jak zakończy się największy napad w historii. W tym miesiącu wyruszymy również w trzymający w napięciu lot z załogą drugiego sezonu serialu "Kierunek: Noc" i z uśmiechem przez łzy pożegnamy "Lucyfera". Co zrobi teraz, gdy na świecie zabrakło Boga?

We wrześniu na Netflix pojawi się także dokument o życiu siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera, w którym znajdą się niepublikowane wcześniej materiały. A podczas pierwszych jesiennych wieczorów świetnie sprawdzą się takie filmy jak "Frida", "Seberg" oraz "Cemetery Junction".

Pełną rozpiskę nowości znajdziecie poniżej:

HISTORIE KRYMINALNE: INDYJSCY DETEKTYWI WKRÓTCE NA NETFLIX!

BAKI HANMA WKRÓTCE NA NETFLIX!

BANGKOK BREAKING WKRÓTCE NA NETFLIX!

KOTA FACTORY: SEZON 2 WKRÓTCE NA NETFLIX!

JAK ZOSTAĆ KOWBOJEM 01/09/2021

PUNKTY ZWROTNE: 11 WRZEŚNIA I WOJNA Z TERRORYZMEM 01/09/2021

IMPREZOWA DUSZA 02/09/2021

Q-FORCE 02/09/2021

DOM Z PAPIERU: CZĘŚĆ 5: POŁOWA 1 03/09/2021

ILE WARTE JEST LUDZKIE ŻYCIE? 03/09/2021

REKSIN 03/09/2021

KLUB NURKOWY 03/09/2021

ODLICZANIE: MISJA KOSMICZNA INSPIRATION4 06/09/2021

KID COSMIC: SEZON 2 07/09/2021

NA SKRAJU 07/09/2021

SPORTOWE OPOWIEŚCI: PRZEŁAMANIE 07/09/2021

OKTONAUCI: PRZYGODY NA LĄDZIE 07/09/2021

VINTERVIKEN 08/09/2021

THE CIRCLE - USA: SEZON 3 08/09/2021

KIERUNEK: NOC: SEZON 2 08/09/2021

KOBIETY I MORDERCA 09/09/2021

BRACIA KRWI: MALCOLM X I MUHAMMAD ALI 09/09/2021

MISTRZOWIE METALU 10/09/2021

KATE 10/09/2021

ZWIERZYNA 10/09/2021

LUCYFER: SEZON FINAŁOWY 10/09/2021

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY WAKACYJNE ŚWIATA: SEZON 2 14/09/2021

JACK WHITEHALL: PODRÓŻE Z MOIM OJCEM: SEZON 5 14/09/2021

TY KONTRA DZICZ: MROŹNA MISJA 14/09/2021

TOO HOT TO HANDLE: AMERYKA ŁACIŃSKA 15/09/2021

STRASZNE HISTORIE 15/09/2021

NAILED IT!: SEZON 6 15/09/2021

SCHUMACHER 15/09/2021

MOI BOHATEROWIE KOWBOJE 16/09/2021

HE-MAN I WŁADCY WSZECHŚWIATA 16/09/2021

FINAL SPACE: SEZON 3 16/09/2021

SQUID GAME 17/09/2021

PÓŁNOCNY BASTION 17/09/2021

CHICAGO PARTY AUNT 17/09/2021

NIEOPOWIEDZIANE HISTORIE 17/09/2021

THE FATHER WHO MOVES MOUNTAINS 17/09/2021

SEX EDUCATION: SEZON 3 17/09/2021

MIŁOŚĆ W SPEKTRUM: SEZON 2 21/09/2021

TUT TUT AUTKA: TOSIA ZA KÓŁKIEM 21/09/2021

MONSTERS INSIDE: THE 24 FACES OF BILLY MILLIGAN 22/09/2021

JAGUAR 22/09/2021

WTARGNIĘCIE 22/09/2021

Z PAMIĘTNIKA NIEWIDZIALNEJ DZIEWCZYNY 22/09/2021

DRODZY BIALI!: CZĘŚĆ 4 22/09/2021

POSE: SEZON 3 23/09/2021

HOSPITAL PLAYLIST: SEZON 2 23/09/2021

JE SUIS KARL 23/09/2021

WENDETA: PRAWDA, KŁAMSTWA I MAFIA 24/09/2021

SZPAK 24/09/2021

ŻYCIE ZA KRATAMI: NOWY ORLEAN 24/09/2021

NOCNA MSZA 24/09/2021

MY LITTLE PONY: NOWE POKOLENIE 24/09/2021

SZAJKA: SERIAL 24/09/2021

BLOOD & WATER: SEZON 2 24/09/2021

ATTACK OF THE HOLLYWOOD CLICHÉS! 28/09/2021

ADA BAMBINI, NAUKOWCZYNI 28/09/2021

NIKT NIE UJDZIE Z ŻYCIEM 29/09/2021

TO BRZMI JAK MIŁOŚĆ 29/09/2021

FRIENDZONE 29/09/2021

KASZTANOWY LUDZIK 29/09/2021

POŻERACZ MIĘSA: SEZON 10: CZĘŚĆ A 29/09/2021

LUNA PARK 30/09/2021

LOVE 101: SEZON 2 30/09/2021

