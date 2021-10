Netflix zmienia "Squid Game", bo przypadkowo zatruło życie niewinnemu mężczyźnie

Popularność ma swoją cenę - przekonał się o tym mężczyzna, którego numer przypadkowo pojawił się w serialu "Squid Game". Kilkukrotnie w trakcie produkcji pokazywana jest wizytówka z numerem telefonu, na którzy mają zadzwonić ludzie chcący dołączyć do tytułowej rozgrywki. Początkowo montażyści mieli usunąć kilka ostatnich cyferek numeru, ale w ramach pomyłki usunięto pierwsze trzy cyfry.

Okazało się, że taki numer faktycznie istnieje, a jego właściciel od kilkunastu ostatnich dni nie może normalnie funkcjonować, ponieważ jego telefon jest zalewany wiadomościami i połączeniami o każdej porze dnia i nocy. Jak czytamy w rozmowie mężczyzny z portalem Koreaboo:

Po premierze "Squid Game" zacząłem otrzymywać wiadomości i połączenia przez 24/7. Doszło to do takiego stopnia, że normalne życie stało się dla mnie praktycznie nieosiągalne. To jest numer, którego używałem przez ponad 10 lat, więc raczej nie chciałbym go zmieniać.