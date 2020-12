Netflix znów pozwany o naruszenie praw autorskich! Tym razem przez pisarza

Jak podaje Variety, twórcy "Outer Banks" zostali pozwani o naruszenie praw autorskich. Pozew złożył 21 grudnia Kevin Wootan, który stwierdził, że Netflix i twórcy Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke skradli pomysł na serial z jego książki "Pennywise: The Hunt for Blackbeard's Treasure". W nim możemy przeczytać, jakie konkretnie podobieństwa zauważył między "Outer Banks" i swoją książką Wootan.

Według niego, Pate'owie i Burke skradli miejsce rozgrywania się akcji, antagonistów, fabułę, kręcąca się wokół poszukiwań zakopanego skarbu, a także bohaterowie obydwóch dzieł mają mieć nawet niemal identyczne historie.

Poniżej możecie przeczytać opis fabuły książki "Pennywise: The Hunt for Blackbeard's Treasure":

W maju 1718 roku Edward Teach, znany też jako Czarnobrody, przeprowadza trwającą tydzień blokadę miasta Charles Town - jego jedynym żądaniem była skrzynka z medykamentami. Oczywiście nie była to zwykła skrzynia - według legendy pochodzi z I wieku, a do USA przybyła na statku Templariuszy. Ta skrzynia może zmienić świat.

Bracia Benjamin i Nathaniel Pennywise, wraz z wujkiem Ottawayem Burnsem, odkrywają wskazówkę, która wysyła ich na przygodę dookoła dwóch kontynentów. Muszą przechytrzyć śledzących ich poszukiwaczy skarbów, którzy nie zatrzymają się, dopóki nie znajdą wspomnianej legendarnej skrzyni. "Pennywise: The Hunt for Blackbeard's Treasure!" to bardzo dynamiczna przygoda, przez którą będziecie kwestionowali oficjalną historię!