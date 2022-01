Netflix znowu chce utrudnić dzielenie się kontem z innymi. Co tym razem wymyślił serwis?

Netflix znów walczy z osobami, które dzielą się swoim kontem

Jak może pamiętacie, w marcu 2021 roku Netflix postanowił przeprowadzić testy swojego mechanizmu, który miał blokować współdzielenie kont z innymi ludźmi. Sporo osób otrzymało wówczas powiadomienia, które prosiły o weryfikację tego współdzielenia, co utrudniało wszystkim życie - "lokatorzy" musieli bowiem prosić właścicieli kont o wysłanie tych numerków/cyferek i dochodziło do niepotrzebnego zamieszania.

Testy były raczej krótkie i po kilku tygodniach je zawieszono. Platforma poinformowała wówczas, że "nigdy nie wprowadziłaby czegoś, co zostałoby odebrane jako dokręcanie śruby". Jednak po kilku miesiącach chętka na dodatkowy zarobek okazała się być mocniejsza, niż wcześniej - niedawno bowiem Netflix wrócił do testowania tego rozwiązania we Włoszech.

Jak podają lokalne media, Netflix zdecydował się na powrót do testowania opisywanego wyżej mechanizmu. Próby ruszyły jeszcze przed rozpoczęciem 2022 roku, a ich przebieg wygląda właściwie tak samo, jak kilka miesięcy temu - użytkownicy, którzy współdzielą konto, otrzymują informację o tym, że jest ono używane w wielu gospodarstwach domowych.

Wtedy też użytkownicy dostają prośbę o podanie jednorazowego kodu, przesyłanego na powiązany z kontem e-mail lub numer telefonu. Tak jak wspomnieliśmy, nie różni się to w zasadzie w żaden sposób od tego, co platforma sprawdzała w ubiegłym roku.

Co ciekawe, użytkownicy podają, że na razie jest to jedynie utrudnienie życia, bo Netflix oficjalnie nie blokuje kont, które są współdzielone. Trudno sobie wyobrazić, by Netflix miał całkowicie zabronić tego procederu, ale już np. utrudnienie dzielenia się kontem wydaje się być bardzo realistycznym rozwiązaniem.

Z różnych źródeł wynika, że firma traci bowiem aż 9 miliardów dolarów z powodu współdzielenia kont, więc niewątpliwie platformie zależy na tym, by jak najbardziej ograniczyć ten proceder. I jak zwykle zapłacą za to użytkownicy.

