Netflix znowu wygrywa marketingiem. Nawiązali do legendarnego wypadku Conrado Moreno

Netflix pyta, czy jesteśmy cali w nowym spocie promującym Sky Rojo

19 marca Netflix pokazał światu "Sky Rojo", czyli nową produkcję od twórców "Domu z papieru". Serial opowiada o trzech prostytutkach, które postanawiają zerwać ze swoim dotychczasowym życiem, prawie zabijając swojego alfonsa. Ten w ramach odwetu zaczyna je ścigać i zaczyna się walka o przetrwanie.

Przez to, że w projekt zaangażowani są twórcy szalenie popularnego "Domu z papieru", Netflix nie szczędzi kasy na dobry marketing "Sky Rojo". W nowym spocie promującym produkcje pojawia się bowiem Conrado Moreno na skuterze, co pięknie nawiązuje do legendarnego niemalże wypadku z udziałem celebryty podczas programu "Europa da się lubić".

Jedna z największych wpadek w historii Telewizji Polskiej stała też pięknym memem, a tekst "O ku*wa, jesteście cali?" na stałe wszedł do słownika ogromnej części społeczeństwa wychowującego się w czasach internetu. Netflix oczywiście bardzo świadomie nawiązał do incydentu, nazywając wideo po prostu "Jesteście cali?":

Oglądaj

Dla przypomnienia macie oryginał:

Oglądaj

Netflix już wielokrotnie podkreślał swoją znajomość internetowej popkultury, zatrudniając m.in. ulubienicę fanów Magdę Gessler do spotów promujących "Orange Is The New Black", czy korzystając z usług Michała Żebrowskiego w polskiej wersji językowej "Wiedźmina" (aktor oczywiście ponownie wcielił się w Geralta).

Tak jak wspomnieliśmy, "Sky Rojo" jest dostępne na Netflix od 19 marca 2021 roku. Naszą recenzję serialu znajdziecie tutaj.