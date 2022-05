Netflix został pozwany przez swoich udziałowców. Platforma miała ich "oszukiwać"

Netflix ostatnio nie ma zbyt łatwego życia - nie tylko po raz pierwszy stracił liczbę użytkowników, co zaowocowało ogromnym spadkiem wartości na giełdzie, ale także został pozwany przez grupę udziałowców.

Netflix został pozwany przez grupę udziałowców

Netflix od lat ma mnóstwo problemów prawnych - co chwila pojawiają się informacje, że ktoś pozywa platformę za różne plagiaty, oszustwa, czy inne domniemane wykroczenia. Teraz na ich głowie pojawiło się kolejne zmartwienie, a mianowicie pozew grupowy przeciwko firmie. Ten został przygotowany przez firmę Glancy Prongay & Murray LLP.

W opisie pozwu przytaczanym przez Comicbook.com czytamy, że według pozywających "Netflix dopuścił się fałszywych oraz/lub zwodniczych oświadczeń na temat materialny", co zaowocowało tym, że osoby inwestujące w firmę na przestrzeni października 2021 - kwietnia 2022 straciły sporo pieniędzy.

Firma zaznaczyła, że Netflix podczas swoich kwartalnych spotkań "przeszacował" wzrost swojej firmy - pod koniec 2021 roku miał mały wzrost, natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku zanotowali po raz pierwszy stratę użytkowników - a konkretnie 200 tysięcy subskrybentów (co było też przy okazji spowodowane restrykcjami wobec Rosji, gdzie stracili ponad 700 tysięcy płacących użytkowników). Giełda jednak nie wybacza i przez to cena akcji Netflixa spadła z 348 dolarów do 226 dolarów.

Tak jak wspomnieliśmy, według firmy prawniczej Netflix "dopuścił się fałszywych oraz/lub zwodniczych oświadczeń na temat materialny, a także nie dzielił się jawnymi informacjami na temat operacji, biznesu i przewidywań dot. przyszłości firmy". Według nich "fałszywie pozytywne zapowiedzi Netflixa" miały bazować na "fałszywych lub niewystarczających dowodach".

Prawnicy uważają bowiem, że firma m.in. zdawała sobie sprawę z tego, że ma "trudność w utrzymywaniu stałych klientów", ale postanowiła nie dzielić się tymi informacjami z udziałowcami.

Pozew zbiorowy został wytoczony przez inwestorów, którzy "kupili lub w inny sposób stali się właścicielami akcji Netflix Inc. między 19 października 2021 roku a 19 kwietnia 2022 roku". Ci domagają się "zadośćuczynienia finansowego" za domniemane "wykroczenia pozwanej firmy". Netflix prawdopodobnie załatwi sprawę poza sądem.