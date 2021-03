Wyczekiwany polski serial Netflixa o trzech studentkach, które zgłębiają temat własnej (i nie tylko) seksualności, doczekał się zwiastuna i oficjalnej daty premiery. "Sexify" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego trafi na platformę streamingową już 28 kwietnia 2021. Czy warto czekać na jego premierę? Oceńcie sami.

Sexify: Zwiastun polskiego serialu o seksie

"Sexify" to opowieść o ambitnej studentce informatyki, której nie w głowie randki czy romanse. Jej największym marzeniem jest wygrana w prestiżowym konkursie dla programistów. By je spełnić, wpada na pomysł stworzenia aplikacji o orgazmie. Problem w tym, że choć świetnie zna się na aplikacjach, nie bardzo wie, co to jest orgazm... Z pomocą przychodzi jej najlepsza przyjaciółka i koleżanka z akademika. Dziewczyny zaczynają zgłębiać skomplikowany świat seksu, jednocześnie dowiadując się sporo o samych sobie.

W zwiastunie mamy okazje zobaczyć w akcji trzy główne bohaterki serialu: Natalię (Aleksandra Skraba), Paulinę (Maria Sobocińska) i Monikę (Sandra Drzymalska) oraz gwiazdy wcielające się w postaci drugoplanowe: Zbigniewa Zamachowskiego, Małgorzatę Foremniak i Wojciecha Solorza.

"Sexify" już od 28 kwietnia na Netflix

Serial "Sexify" będzie składał się z ośmiu 40-minutowych odcinków. Kalina Alabrudzińska i Piotr Domalewski nie tylko wyreżyserowali, ale też napisali scenariusz całości. Za produkcję odpowiadają Agata Gerc i Jan Kwieciński z Akson Studio. Polski serial o seksie będzie dostępny na Netflix od 28 kwietnia 2021 roku.