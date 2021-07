Nicolas Cage jednak NIE ZAGRA Joe Exotica. Serial o Królu Tygrysów został wysłany do czyśćca

Nicolas Cage potwierdził, że nie wystąpi w roli Joe Exotica, ponieważ Amazon postanowił odsunąć w czasie serial o Królu Tygrysów. Według raportów Variety, firma postanowiła zrealizować projekt we wrześniu 2020 roku, a Cage miał się wcielić w główną rolę.

Aktor był jednak gościem portalu Variety, gdzie stwierdził, że kontrowersyjny serial aktorski został anulowany (a przynajmniej na razie).

Powinniśmy coś sobie wyjaśnić. Miałem przyjemność przeczytać dwa świetne scenariusze, ale Amazon stwierdził, że minęło już za dużo czasu i jest już na to za późno. To było trochę jak złapanie czegoś nieuchwytnego, ale teraz to jest już w czasie przeszłym i nikogo nie interesuje.