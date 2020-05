Nicolas Cage zagra Joe Exotica w fabularnym "Królu tygrysów"! Co wiemy o serialu?

Joe Schreibvogel znany bardziej jako Joe Exotic to niezwykle kontrowersyjny miłośnik wielkich kotów, który ostatnimi czasy cieszy się szczególnie dużą sławą. Po sukcesie serialu dokumentalnego od platformy Netflix jego nazwisko notorycznie pojawia się w mediach, a kolejni serialowo-filmowi twórcy ogłaszają swoje projekty oparte na jego historii. Teraz pojawił się kolejny, w którym wystąpi sam Nicolas Cage.

Nicolas Cage zagra Joe Exotica w fabularnym "Królu tygrysów"

Nowy "Król tygrysów" nie będzie już dokumentem, a serialem fabularnym. W rolę Joe Exotica wcieli się Nicolas Cage, dla którego będzie to pierwszy występ serialowy w roli głównej (wcześniej pojawił się epizodycznie w "The Best of Times" i "Symfonia przemysłowa nr 1").

Całość liczyć będzie osiem odcinków, a za ich powstanie odpowiadają studia Imagine Television Studios oraz CBS Television Studios. Zarówno scenarzystą, jak i producentem wykonawczym oraz showrunnerem został Dan Lagana ("American Vandal"). Innymi producentami są Samie Kim Falvey, Paul Young i Brian Grazer. Fabuła oparta zostanie przede wszystkim na artykule autorstwa Leifa Reigstada pod tytułęm "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild".

