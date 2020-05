Nie tylko koronawirus i mordercze szerszenie. Zobacz inne spełnione przepowiednie z serialu "The Simpsons" [WIDEO]

Serial "The Simpsons" istnieje na antenie od ponad 30 lat. Nie tylko bawi kolejne pokolenia widzów, ale również... przepowiada przyszłość. W sieci pojawiło się zestawienie spełnionych "przepowiedni" tej kultowej produkcji.

"The Simpsons" - spełnione przepowiednie serialu

Fani "Simpsonów" już jakiś czas temu zauważyli, że w serialu pojawiają się fikcyjne wydarzenia, które po jakimś czasie okazują się prawdą. Od tej pory oglądają przygody mieszkańców Springfield niezwykle uważnie. Ostatnio jeden z twórców przyznał, że "The Simpsons" przepowiedzieli między innymi pandemię koronawirusa i inwazję morderczych szerszeni.

To jednak niejedyne spełnione "przepowiednie", które pojawiły się w serialu. "Simpsonowie" zdradzili, jak skończy się "Gra o tron", wyprorokowali prezydenturę Donalda Trumpa oraz wydarzenie, jakim było złowienie trójokiej ryby. A to jedynie kropla w morz innych wydarzeń z animacji, które w dziwny sposób nabrały bardzo realnych kształtów. Na kanale YouTube GameSpot Universe pojawiło się zestawienie, prezentujące dziwaczne zbiegi okoliczności, których centrum stanowi serial "The Simpsons".

To nie pierwsze wideo stworzone przez GameSpot Universe na ten temat. W 2018 roku powstała pierwsza część zestawienia, które ukazywało inne "przepowiednie" Homera i spółki.

Co ciekawe, większość z zaprezentowanych powyżej jasnowidztw, pochodzi z lat 90., a ich "spełnienie" nastąpiło dopiero dwie dekady później. Z czego wynika ten fenomen? Prawdopodobnie z czasu trwania serialu. Skoro "The Simpsons" istnieje na wizji od 30 lat, scenarzyści muszą wymyślać coraz to nowe przygody głównych bohaterów. Wpadają więc na pomysły które są prawdopodobne do spełnienia. Istnieje jednak cała rzesza wydarzeń z "The Simpsons", które nigdy się nie spełniły.

Tak naprawdę, "przepowiedzenie" zarazy nie jest niczym niezwykłym, bo tego typu plagi spotykają świat co jakiś czas. Jak zwykle w tym wypadku działa ludzka psychika i myślenie magiczne, które sprawiają, że po zauważeniu jednej prawidłowości (nawet jeśli jest zbiegiem okoliczności), człowiek zaczyna szukać nieistniejących powiązań, by dotknąć "tajemnicy świata".

Prawdopodobnie w przyszłości poznamy kolejne "przepowiednie" z serialu "The Simpsons". Obecnie emitowany jest 31. sezon animacji. Produkcja doczekała się 683 odcinków. Najnowszy trafi na antenę stacji Fox już 17 maja 2020 roku.

