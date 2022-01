Nie żyje aktor z "Moon Knight" i "Hannibal Rising". Miał zaledwie 37 lat

Nie żyje znany francuski aktor Gaspard Ulliel

Jak podaje portal ABC News, Gaspard Ulliel zmarł w wieku 37 lat po wypadku na stoku narciarskim. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego uszkodzenie czaszki, kiedy aktor zderzył się z innym narciarzem na stoku Rosiere w Alpach. Policjanci zauważyli, że niedawno w tamtej okolicy zauważyli zwiększenie ilości wypadków z powodu twardego śniegu.

Aktor międzynarodowym widzom dał się poznać występem w serialu "Hannibal Rising" w 2007 roku. Pojawił się także w wielu kampaniach reklamowych domów modowych - najbardziej znaną była ta, która promowała Bleu de Chanel od Chanel.

Spekuluje się, że w "Moon Knight" zagra Antona Mogarta, znanego także jako The Midnight Man, co oznacza, że mógłby się pojawić w kolejnych produkcjach Marvel Studios. W samej Francji był uznawany za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia, co zauważył nawet premier Francji, Jean Castex.

Polityk pożegnał Ulliela na swoim Twitterze:

Gaspard Ulliel dorastał z kinem, a kino dorastało razem z nim. Oboje byli w sobie szalenie zakochani. Z ciężkim sercem muszę napisać, że żałuję, iż nigdy go już nie zobaczymy na ekranie. Straciliśmy niezwykle utalentowanego francuskiego aktora.

Na temat śmierci Ulliela wypowiedział się również Disney, który podzielił się oświadczeniem z portalem Variety: