W wieku 60 lat zmarła Rhonda Stubbins, którą widzowie znają z produkcji "Ostry dyżur" czy "Dotyk Anioła". Aktorka zmarła w swoim domu w Los Angeles, cierpiała na raka.

Nie żyje aktorka z "Ostrego dyżuru". Rhonda Stubbins miała 60 lat

Rhonda Stubbins studiowała na wydziale Tisch School of the Arts Uniwersytetu Nowojorskiego razem z Alekiem Baldwinem. Pierwszy raz w produkcji telewizyjnej pojawiła się w 1992 roku w produkcji NBC "Here and Now". Rok później otrzymała nominację do amerykańskiej nagrody CableACE za rolę w miniserialu "Laurel Avenue".

Rhonda Stubbins White pojawiła się w wielu znanych amerykańskich serialach, m.in. "Dni Naszego życia", "Ostry dyżur", "Dotyk anioła", "Czarodziejki", "Southland". Zagrała również w filmach Wima Wendersa "Sunset Park" i "Land of Plenty". Jedną z ostatnich jej ról był występ w serialu "Ruthless", z którym przedstawiono losy kobiety, która chce uciec z kultu religijnego.