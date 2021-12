Nie żyje gwiazda "Dr. Quinn". "Był prawdziwym sercem i duchem serialu"

Aktor zmarł w czwartek, 9 grudnia 2021, w mieście Pawhuska w Oklahomie. O jego śmierci poinformowała szwagierka, Loring Abeyta.

Larry Sellers nie żyje. Grał w serialu "Dr. Quinn"

Amerykański aktor drugoplanowy, znany był przede wszystkim z roli jednego z szejeńskich przywódców, Tańczącej Chmury, w serialu Doktor Quinn. Pracował także jako kaskader. Prócz kultowego serialu "Dr. Quinn" można go było oglądać w "Life Goes On", "Piorunochronie", "Beverly Hills, 90210" oraz "Rodzinie Soprano".

Sellers pochodził plemienia Osedżowie z grupy siouańskich rdzennych Amerykanów. W kultowym "Dr. Quinn" grał pięć lat. Był nominowany do nagrody Emmy. Aktor był także jednym z bohaterów książki-wywiadu "Of Earth and Elders: Visions and Voices from Native America".

Larry Sellers był prawdziwym sercem i duchem Dr. Quinn. [...] Czuję się taka szczęśliwa, że mogłam spędzić z nim te wszystkie cudowne lata. Będzie go nam wszystkim brakowało.

- napisała na Facebooku koleżanka z planu Jane Seymour.

Jak dotąd nie podano przyczyny zgonu.