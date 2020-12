"Night Stalker": Netflix pokazał zwiastun serialu o seryjnym mordercy Richardzie Ramirezie

Richard Ramirez uchodzi za jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii. Brutalność "Nocnego Prześladowcy" do dziś przyprawia o dreszcze, a przypadkowość jego działań czyniła go niemożliwym do uchwycenia. Dwóch detektywów poprzysięgło jednak, że nie spoczną, dopóki nie złapią przerażającego zabójcy. Netflix prezentuje zwiastun 4-odcinkowej opowieści "Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę", ukazanej oczami uczestników ówczesnych wydarzeń.

Zwiastun miniserialu "Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę"

"Zamknijcie swoje drzwi" głosi plakat nowej serii dokumentalnej Netfliksa. Latem 1985 roku Los Angeles nawiedziła rekordowa fala upałów oraz seria morderstw i napaści seksualnych, które z początku wydawały się ze sobą niezwiązane. Z czasem okazało się, że mężczyzn, kobiety i dzieci w wieku od 6 do 82 lat, pochodzących z różnych dzielnic, o różnym statusie społecznym i o różnych kolorach skóry, morduje ten sam człowiek. Kalifornię ogarnęło przerażenie. Każdy mógł stać się kolejną ofiarą "Nocnego Prześladowcy".

Netflix w swojej czteroodcinkowej serii dokumentalnej przedstawia historię Richarda Ramireza z perspektywy świadków, ocalałych i uczestników polowania na seryjnego mordercę. W dokumencie wypowiadają się zarówno początkujący w tamtym czasie Gil Carrillo, jak i Frank Salerno - wybitny śledczy z wydziału zabójstw, którego młody detektyw poprosił o pomoc w ujęciu "Nocnego Prześladowcy". Jak wspominają bowiem bohaterowie produkcji:

Nigdy wcześniej w historii kryminalnej żaden morderca nie był odpowiedzialny za tak makabryczny zestaw zbrodni.

"Night Stalker" - kiedy premiera na Netflix?

"Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę" to kolejna produkcja Netfliksa skupiająca się na autentycznych zbrodniach i potwornych zbrodniarzach. W serwisie można obejrzeć produkcje takie jak "The Confession Killer", "Taśmy Teda Bundy'ego", "Unabomber", "Rozpruwacz z Yorkshire" i oczywiście słynnego "Mindhuntera" Davida Finchera. Za reżyserię dokumentu o Ramirezie odpowiada Tiller Russell, znany przede wszystkim jako twórca dokumentu "The Seven Five". Premiera serii o "Nocnym Prześladowcy" odbędzie się już 13 stycznia 2021 na Netflix.